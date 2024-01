Stadtwerke Wesel warnen vor unseriösen Haustürgeschäften

Wesel Bei den Stadtwerken häufen sich die Anfragen von Bürgern. Unseriöse Vertreter geben sich als Mitarbeiter des Unternehmens aus. So gehen sie vor.

Aktuell häufen sich nach Angaben der Stadtwerke Wesel wieder die Hinweise und Anfragen von Bürgern, die Besuch von unseriösen Strom- oder Gasvertretern bekommen haben. Gerne geben sich die Vertreter an der Haustür als Mitarbeiter der Stadtwerke Wesel aus, warnt das Unternehmen. Das sei aber falsch. Sie wollen im Gegenteil neue Verträge abschließen und versprechen hohe Ersparnisse bei einem Strom- oder Gastarifwechsel, heißt es.

Die Stadtwerke Wesel bitten deshalb, Unbekannten keine Daten preiszugeben. Betrüger hätten die Möglichkeit, mithilfe der Zählernummer und des Namens einen ungewollten Anbieterwechsel durchzuführen. Mitarbeiter der Stadtwerke Wesel können sich immer ausweisen, versichert das Unternehmen. Bei Unsicherheiten sollten Bürger nach dem Dienstausweis fragen. Die fremden Werber, die die Anwohner vor Ort besuchen, arbeiten nicht bei den Stadtwerken, heißt es.

Für Rückfragen stehen die echten Mitarbeiter der Stadtwerke telefonisch unter 0281 9660-0 oder per E-Mail unter sww@stadtwerke-wesel.de zur Verfügung. Persönlich sind die Mitarbeiter in Kundencentern an der Emmericher Straße 11 bis 29 und in der Hauptstelle der Sparkasse an der Bismarckstraße 1 ansprechbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck