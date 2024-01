Sternsinger 2024: Hier sind sie in und um Wesel unterwegs

Wesel/ Hünxe/ Hamminkeln/ Schermbeck Die Sternsinger der katholischen Gemeinden sind wieder in Wesel und Umgebung unterwegs und sammeln für Not leidende Kinder. Termine im Überblick.

Vom 4. Januar bis einschließlich dem 13. Januar, machen sich die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinden in Wesel, Hünxe und Schermbeck auf den Weg, um von Haus zu Haus den Segen mit dem Kreidezeichen „20+C+M+B+24“ zu bringen. Unter dem Motto der 66. Aktion Dreikönigssingen „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“, sammeln die Königinnen und Könige für benachteiligte und Not leidende Kinder in aller Welt.

Sternsinger in Wesel und Drevenack: Das sind die Termine

Schon am 4. Januar sind die Sternsinger an der Herz-Jesu Kirche in der Feldmark gestartet, Freitag sind sie in Lackhausen und im Hanseviertel unterwegs, am 6. Januar laufen sie durch Blumenkamp. Am 5. und 6. Januar bringen die Sternsinger in der Innenstadt von den Kirchen Mariä Himmelfahrt und St. Martin den Segen. Auch die Kinder der St. Antonius Kirche verteilen an diesen Tagen in Obrighoven, Lauerhaas und Drevenack den Segen. Die Sternsinger der Engelskirche gehen am 6. und 7. Januar in Fusternberg von Haus zu Haus. In Bislich, Diersfordt und Bergerfuhrt, sammeln die Königinnen und Könige der St. Johannes die Spenden für Not leidenden Kindern. Mit dem Sonntagsgottesdienst am 7. Januar starten das Dreikönigssingen in Flüren.

Kirchengemeinde St. Ulrich ist in Büderich und Ginderich unterwegs

Die Kirchengemeinde St. Ulrich sammelt in Büderich und Ginderich die Spenden. Am 5. und 6. Januar sind die Sternsinger in Büderich unterwegs und am Sonntag in Ginderich.

Kommenden Samstag trifft man die Heiligen Könige der St. Ludgerus Kirchengemeinde Schermbeck zwischen 9 und 12 Uhr an verschiedenen Standpunkten an. Zu finden sind sie auf dem Parkplatz gegenüber der Gaststätte Overkämping, beim Rewe Markt Conrad und vor dem Geschäft Schult in Gahlen. Zusätzlich sind sie auch in Üfte, Bricht und Rüste von Haus zu Haus.

Am Samstag, 6. Januar, bringen die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinde Maria Frieden Hamminkeln den Segen in Hamminkeln, Dingden, Loikum, Mehrhoog und Ringenberg. In den jeweiligen Sonntagsgottesdiensten sind sie mit beteiligt. (al)

