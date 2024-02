Haushalt Steuerstreit in Hamminkeln: FDP ist gegen Erhöhungen

Hamminkeln Den Bürgern kann eine Steuererhöhung nicht vermittelt werden, findet die Hamminkelner FDP. Zumal 2025 weitere Änderungen anstehen.

Die Hamminkelner FDP lehnt die geplanten Steuererhöhungen im Haushalt 2024 ab. „Dem Bürger kann eine Erhöhung der Gewerbe und Grundsteuer im Jahr 2024 nicht vermittelt werden“, erklärt der FDP-Fraktionsvorsitzende Armin Marth im Vorfeld der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch ab 16 Uhr im Ratsaal. Er warnt: „Allein vor dem Hintergrund, dass es durch die Grundsteuerreform 2025 zu Verschiebungen kommen kann, die allen das Gefühl vermittelt, dass Hamminkeln vorher nochmal zuschlagen möchte.“

„Der Kämmerer Robert Graaf hat einen sehr guten Job gemacht und aus Sicht der Verwaltung ist es auch verständlich, dass eine Erhöhung der Hebesätze gefordert wird“ ist sich Armin Marth sicher: Dennoch ist es nach Meinung der FDP möglich, die Hebesätze in diesem Jahr nicht zu erhöhen.

Keine Sonderabschreibung auf Hamminkelner Friedhöfe

Um eine Erhöhung der Hebesätze zu vermeiden, wäre im ersten Schritt die Sonderabschreibung auf Friedhöfe in Höhe von zwei Millionen Euro zurückzunehmen. Hier habe die Verwaltung eigenmächtig eine Umwidmung vorgenommen, die nicht nur finanziell zu Buche schlägt. Der Politik werde auch die Möglichkeit genommen, diese Flächen zukunftsfähig zu entwickeln.

Weiterhin sollten die Investitionen sehr kritisch betrachtet werden. „Dass wir in Schulen, Kindergärten usw. investieren, steht außer Frage. Hamminkeln soll auch weiterhin attraktiv für junge Familien bleiben“, so Marth. Jede Investition schlage sich in den Kosten mit Zinsen und Abschreibungen nieder, sodass beispielsweise die 2025 geplanten Unterkünfte für Flüchtlinge Kosten von 900.000 Euro verursachen. „Dies bei einer Position, die politisch noch nicht diskutiert wurde“, mahnt der FDP-Fraktionschef.

FPD rechnet mit Entlastungen von Bund und Land

Weiterhin plant die Stadt für 2025 die Einführung der Grundsteuer C für nicht bebaute, aber genehmigte Baugrundstücke. Auch diese Maßnahme ist in der Planung nicht berücksichtigt und bedeutet weitere Mehreinnahmen. Der Kämmerer dürfe natürlich nicht in die Glaskugel schauen und mögliche zukünftige Positiveffekte im Haushalt berücksichtigen. Bund und Land hätten aber zugesagt, die Kommunalfinanzierung auf sichere Füße zu stellen, sodass die FDP damit rechnet, auch hier weitere Entlastungen zu erhalten.

