Stromausfall in Wesel-Feldmark: Kabelfehler knipst Licht aus

Wesel Der Strom in Wesel-Feldmark ist am Donnerstagabend für kurze Zeit ausgefallen. Grund war ein Kabelfehler.

Einen Stromausfall gab es am Donnerstagabend um 19.30 Uhr in dem Weseler Stadtteil Feldmark und der näheren Umgebung. Dies bestätigte der Netzbetreiber Westnetz der NRZ-Redaktion auf Nachfrage. Die betroffenen Straßen waren demnach die Reeser Landstraße, Marienweg, Rastenburger Straße, Allensteiner Straße, Grünstraße, Jülicher Straße, Diersfordter Straße, Keramagstraße, Am Blaufuß, Adlerstraße und In der Dell.

Schuld an dem Stromausfall waren zwei Kabelfehler im Mittelspannungsnetz. Der Großteil der betroffenen Kunden hatte bereits nach einer halben Stunde wieder Strom, komplett konnte der Fehler um 20.30 Uhr behoben werden.

