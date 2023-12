Ein Auto ist in Hünxe in einen umgestürzten Baum gefahren.

Unwetter Sturm in Hünxe: Auto fährt in umgekippten Baum

Hünxe Feuerwehr Hünxe musste zum dritten Mal in zwei Tagen zum Bergschlagweg ausrücken. Diesmal war ein Auto in einen umgestürzten Baum gekracht.

Bereits zum dritten Mal innerhalb von zwei Tagen wurde die Einheit Bruckhausen der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe am Freitagabend zum Bergschlagweg alarmiert. An der Einsatzstelle war ein Pkw in einen umgestürzten Baum gefahren, glücklicherweise blieb es bei einem Blechschaden und niemand wurde verletzt.

Der Baum wurde mit der Motorsäge zerkleinert und beiseite geräumt. Nachdem die Straße von Laub und Ästen befreit war, konnte der Einsatz nach etwa 30 Minuten beendet werden.

