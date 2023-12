Sturm Zoltan: Schermbecker Feuerwehr hatte einiges zu tun

Die Schermbecker Feuerwehr musste am Freitag zu vier Sturmeinsätzen ausrücken.

Gleich viermal musste die Schermbecker Feuerwehr ab Freitagabend zu Sturmschäden ausrücken. Die Motorkettensäge war gefordert.

Auch die Feuerwehr Schermbeck blieb am Freitag nicht vom Sturmtief Zoltan verschont. In der Zeit von 17.37 Uhr bis 20.21 wurde die Feuerwehr Schermbeck zu insgesamt vier Sturmeinsätzen alarmiert. Die Einsatzstellen befanden sich „Am Rehrbach“ (Löschzug Gahlen), „Am Voshövel“ (Löschzug Schermbeck), „Westricher Straße“ (Löschzug Schermbeck) und „Weseler Straße“ (Löschzug Schermbeck).

An den Einsatzstellen „Am Rehrbach“ und „Westricher Straße“ blockierte jeweils ein Baum die Fahrbahn. Diese wurden von den Einsatzkräften mithilfe der Motorkettensäge beseitigt. An den Einsatzstellen „Am Voshövel“ und „Weseler Straße“ hing jeweils ein Baum in der Stromleitung. Diese wurden mithilfe der Drehleiter und unter Vornahme der Motorkettensäge entfernt. Der letzte Einsatz endete für die Feuerwehr um 21.12 Uhr.

