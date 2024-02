Terroralarm am Kölner Dom: Verdächtiger vor Auslieferung

Köln Nach dem Terroralarm am Kölner Dom Ende 2023 wurde in Wesel ein Verdächtiger in Gewahrsam genommen. Der 30-Jährige soll ausgeliefert werden.

Ein im Kontext der Terrorwarnung für den Kölner Dom festgesetzter Verdächtiger soll in Kürze nach Österreich ausgeliefert werden. Die Kölner Generalstaatsanwaltschaft habe die Auslieferung des 30-jährigen Tadschiken bewilligt, sagte ein Sprecher am Freitag. „Er wird demnächst nach Österreich überstellt. In welcher Form und wann das geschieht, kann ich nicht sagen.“

Nach Informationen von WDR und „Bild“-Zeitung soll die Überstellung in der kommenden Woche stattfinden. Gegen den Verdächtigen liegen wegen mutmaßlicher islamistischer Anschlagspläne auf eine Kirche in Wien ein europäischer Haftbefehl und ein Auslieferungsersuchen aus Österreich vor.

Terroralarm am Kölner Dom: 30-Jähriger an Heiligabend 2023 in Wesel in Gewahrsam genommen

Der 30-Jährige war an Heiligabend 2023 in Wesel am Niederrhein „zur Gefahrenabwehr“ in Gewahrsam genommen worden. Kurz zuvor hatte die Polizei Hinweise auf ein mögliches Anschlagsszenario am Kölner Dom erhalten, die sich auf Silvester bezogen. Zudem hatten Sicherheitsbehörden vor Weihnachten einen Hinweis auf einen möglichen geplanten Anschlag in Wien bekommen. (dpa)

