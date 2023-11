Wesel Wie die Schauspieler des NN-Theaters aus Köln das Stück „Exit Casablanca“ im Weseler Bühnenhaus interpretieren und was dabei überrascht

„Schau mir in die Augen, Kleines“ – wer kennt es nicht, das Zitat aus dem Film „Casablanca“. Humphrey Bogarts Figur Rick hat das gesagt, anno 1941, als er in seiner Bar in der französisch besetzten marokkanischen Stadt seine große Liebe Ilsa alias Ingrid Bergman wiedertrifft. Dabei hat Bogey das im amerikanischen Original gar nicht so gesagt. Und das kam im Stück „Exit Casablanca“ des NN-Theaters am Freitagabend im Weseler Bühnenhaus zur Sprache.

Die Kölner Schauspieltruppe, die seit 2005 verschiedentlich in Wesel war, hat „Casablanca“ wieder zu seinem Ursprung zurückgebracht – auf die Bühne. Der berühmte Filmstoff basiert auf einem Theaterstück. Die Inszenierung von Regisseur Rüdiger Pape, der gemeinsam mit dem Ensemble auch das Buch geschrieben hat, hält sich inhaltlich an den Film, doch treten die Schauspieler immer wieder aus der Handlung heraus und kommentieren sie. Sie erläutern beispielsweise den historisch-politischen Hintergrund: Viele Menschen, die damals vor den Nazis flüchteten, kamen nach Casablanca, in der Hoffnung, dort einen Flieger nach Lissabon zu ergattern, dem letzten europäischen Hafen, von dem noch Schiffe mit Verfolgten in die USA aufbrachen. Doch der Arm der Nazis reichte auch bis nach Casablanca.

Die Truppe kolportiere auch das eine oder andere rund um den Film. So sollte eigentlich nicht Bogart, sondern der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan (1911 – 2004) die Rolle des Rick spielen. Und natürlich wird auch richtiggestellt, dass Bogarts berühmter Spruch falsch übersetzt wurde. Vielmehr habe er irgendwas genuschelt.

Darum geht es in „Casablanca“: Rick und Ilsa haben in Paris eine Affäre. Was Rick nicht weiß: Ilsa ist mit dem Widerstandskämpfer Lazlo verheiratet, der, so glaubt sie, in einem KZ gestorben ist. Als die Nazis Paris besetzen, wollen Rick und Ilsa fliehen, doch Ilsa erscheint nicht am Bahnhof, weil Lazlo aus dem KZ entkommen konnte. Ein Jahr später treffen sie sich zufällig in Ricks Bar in Casablanca wieder, in der sein Freund Sam Piano spielt – eben jenes legendäre „As time goes by“, Ricks und Ilsas Song aus Paris, der Ilsa nun in die Bar lockt. Ilsa und Lazlo sind nach Casablanca gekommen, in der Hoffnung auf ein Flugticket nach Lissabon und ein Visa für die USA. Um das Ganze abzukürzen: Rick ermöglicht seiner Geliebten und ihrem Mann die Flucht und bleibt selbst zurück.

Slapstickartige Einlagen machten dem Publikum Spaß

Wirklich fesselnd ist das Bühnenstück nicht, aber das vierköpfige Ensemble gibt alles. Es wird stimmgewaltig gesungen und die pantomimischen, Slapstickartigen Einlagen machen Spaß. Das Highlight: Christine Pers Darstellung des Nazi-Offiziers Strasser als Hitler-Karikatur. Man spürt die Nähe zum italienischen Literaturnobelpreisträger und Theatermacher Dario Fo: Der war auch der Ansicht, dass man einen ernsten Inhalt – hier die Auswirkungen des Faschismus, Flucht, Trennung – am besten rüberbringt, wenn man zwischendurch die Lachmuskeln des Publikums strapaziert. Der beste Gag: Das Flugzeug mit Ilsa und Lazlo an Bord schwebt als Comic-Zeichnung auf Pappmaschee an einer Holzstange gen Lissabon.

