Tolle Angebote für Kids in Hamminkeln: Von Zoom bis Superfly

Hamminkeln Das Team Jugendarbeit hat ein neues Programm für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet: Zwischen Mai und November gibt es vier Events.

Mit dem Bus zur Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen oder zum Superfly nach Duisburg? Oder vielleicht eine Nacht mit Musik und Light-Show im Dingdener Freibad? Das sind einige der Angebote, die das Team Jugendarbeit – bestehend aus Pädagogen und Pädagoginnen verschiedener Einrichtungen im Hamminkelner Stadtgebiet –für dieses Jahr zusammengestellt hat. Thomas Janssen vom Juze, Silvia Schmeink von Next Generation, Schulsozialarbeiter Sven Reinartz, Studentin Kerstin Neumnn und Rita Nehling von der Verwaltung präsentierten ihre gemeinsamen Planungen. „Wir wollen im gesamten Stadtgebiet ein Netzwerk aufbauen und uns inhaltlich gemeinsam austauschen“, erläuterte Rita Nehling die Kooperation.

Die Jahresplanung für 2024 steht: So geht es am Samstag, 11. Mai, in die Zoom Erlebniswelt nach Gelsenkirchen. Ab 9 Uhr werden die Kinder mit dem Bus im Stadtgebiet eingesammelt. Ein Mittagssnack ist vorbereitet, ab 16 Uhr geht es vom Ruhrgebiet wieder zurück an den Niederrhein. Gedacht ist die Fahrt für Kinder bis 12 Jahre, die Teilnahme kostet 5 Euro.

Zum Ende der Sommerferien gibt es ein Late-Night-Schwimmen im Freibad Dingden. Los geht‘s um 19 Uhr, die Jugendlichen ab 12 Jahren können sich auf eine Open-Air-Disco mit Licht-Show freuen. „Es wird ein netter Ferienabschluss bei freiem Eintritt“, so die Organisatoren. Zum Weltkindertag am 20. September sind alle Grundschulkinder eingeladen. Dann präsentiert das Ensemble des Brille-Theaters aus Witten das Stücke „Fliegen lernen mit Peter Pan“ im Forum der Gesamtschule. Der Eintritt kostet drei Euro, darin ist auch ein Getränk enthalten. Und im November, der genaue Termin steht noch nicht fest, folgt dann der Ausflug zum Trampolinspringen im Superfly in Duisburg. Teilnehmen können hier alle Altersstufen.

Anmeldung über neue App des Juze Hamminkeln

Anmelden können sich Kinder und Jugendliche über die neue Juze-App. Dort gibt es auch weitere Termine und auch Firmen-Adressen für Praktika und auch Ausbildungsstellen. Seit der Einführung der App „jHamminkeln“ gegen Ende vergangenen Jahres haben sich rund 300 Nutzer registriert. „Ein sehr gutes Angebot“, findet auch Sven Reinartz, „denn hier finden die Jugendlichen gleich auch die Firmen, die beispielsweise ein Praktikum anbieten.“ Über einen Link findet man auch die passende Mail-Adresse für die Anfrage. Künftig sollen hier auch die Vereine ihre Angebote vorstellen.

Nebenbei läuft die Kooperation mit der Akademie Klausenhof weiter – hier speziell im Projekt „Open“, bei dem es um die Förderung politischer Bildung von jungen Menschen und ihrer Partizipation auf städtischer Ebene geht. Vor diesem Hintergrund wurden bereits drei Teilprojekte angestoßen: „1000 für 1000“ verfolgt die Idee, dass die rund 1000 Hammnkelner Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren eine Projektidee erarbeiten, für die sie dann bis zu 1000 Euro erhalten – wie beispielsweise die Graffiti-Wand in Brünen.

Daneben gibt es sogenannte Sozialraumspaziergänge für Grundschüler, bei denen sie erklären, was ihnen in der Stadt gefällt und was nicht. Drittes Projekt ist eine Sozialraumanalyse in Kooperation mit der Katholischen Hochschule in Münster. Hier stellen Hamminkelner Jugendliche ihre Ideen und Wünsche den Studenten vor. Da könnte beispielsweise der Wunsch nach einem Dirtpark für Mountainbikes geboren werden.

