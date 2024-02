Tomorrowland und Parookaville: DJ-Star kommt nach Hamminkeln

Hamminkeln Im Café Country in Hamminkeln wird wieder „Jung&Wild“ gefeiert. Als Headliner ist ein DJ dabei, der schon auf vielen Festivals gespielt hat.

Die Partyreihe „Jung&Wild“ im Café Country in Hamminkeln startet am Samstag, 2. März, mit einem äußerst prominenten Headliner ins neue Jahr. Hinter dem DJ-Pult steht an diesem Abend kein geringer als Moguai. Der gebürtige Recklinghäuser ist international bekannt und hat schon auf vielen der großen Festivals wie Parookaville gespielt – in diesem Sommer gehört er zum Line-Up von Tomorrowland in Belgien, dem wohl größten und bekanntesten Technoevent weltweit.

Moguai im Café Country: Wer noch dabei ist

Nun also erstmal Hamminkeln. Moguai legt im Café Country auf dem Main Floor auf, mit dabei sind Anfang März außerdem Lars van Josten, JPM und DJ Massive. Auf dem Second Floor spielen DJ Todde, Neil Richter, Jack Costello, Midnight Twins und Sean Master. Die Tickets für die Partys kosten im Online-Vorverkauf unter www.event-buddy.de/events/jwmoguai 11,90 Euro, ansonsten gibt es sie vor Ort im Café Country (Zum Weißenstein 21 in Hamminkeln) und im WE-Kiosk an der Grünstraße 2 in Wesel für 12 Euro. Es soll auch eine stark begrenzte Anzahl von Karten für 15 Euro an der Abendkasse geben. Los geht die Party um 22 Uhr.

Der 50 Jahre alte Moguai zählt zu den bekannsten Technoproduzenten in Deutschland und ist seit schon seit den 1990er-Jahren als DJ unterwegs, er gilt als einer der Pioniere der Szene. Er arbeitete mit vielen international bekannten Musikern zusammen, etwa mit der Girlgroup Sugarbabes. Einem breiteren Publikum wurde er zudem bekannt durch seine Arbeit als Radio-DJ für Einslive, wo er jeden Samstagabend ein Set spielt. Moguai, der mit bürgerlichen Namen André Tegler heißt, ist in diesem Jahr neben seinen Auftritten in Hamminkeln und bei Tomorrowland unter anderem bei einer Tour durch Polen, bei Ruhr in Love in Oberhausen oder bei „Castrop kocht über“ in Castrop-Rauxel zu sehen. Auch in Dinslaken und Rees sind Auftritte geplant.

