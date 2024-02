Top-Lokale in Deutschland: Landhotel Voshövel gehört dazu

Schermbeck Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat das Landhotel Voshövel mit seiner Lindenstube wieder in seine Bestenliste aufgenommen. Was die Prüfer loben.

Erneut wurde jetzt das Schermbecker Landhotel Voshövel vom Fachmagazin „Der Feinschmecker“ als eines der besten 500 Restaurants Deutschlands ausgezeichnet. Mit 2,5 von 5 Wertungspunkten landete die dortige Lindenstube in der Bewertung zwischen den Kategorien „Sehr gute Küche, guter Service, angenehmes Ambiente, komfortabel“ und „Exzellente Küche, sehr guter Service, Komfort und Ambiente bemerkenswert“.

Die Gourmet-Experten des Magazins urteilen: „Das Casual-Fine-Dining-Restaurant der bundesweit bekannten Wellness-Oase ,Landhotel Voshövel‘ am Niederrhein bietet Menüs mit Fisch und Fleisch sowie vegetarisch, jeweils in vier, sechs oder acht Gängen.“ Eine frühzeitige Reservierung sei dringend empfehlenswert. Die Lindenstube hat 30 Sitzplätze. 2022 hatte das Hotel einen umfangreichen Umbau abgeschlossen, die Stube gehört dabei zu den drei Restaurants im Haus und lädt seine Gäste zum Dinner der feineren Art sein.

Landhotel Voshövel: Vom lackierten Kaisergranatschwanbis zum Trüffel-Ponzu

Zum Küchenstil des Lokals führt „Der Feinschmecker“ aus, dieser sei zeitgemäß, regional und saisonal. Ganz konkret: „Christian Penzhorn steht für eine zeitgemäße Küche, die weltläufige wie regionale Elemente kreativ aufnimmt. Bei Produkten wie küchentechnischen Abläufen ist Nachhaltigkeit ein zentrales Thema. Da spannt sich der Bogen vom lackierten Kaisergranatschwanz mit Buchweizenrisotto über die heimische Wachtel mit Artischocken und Trüffel-Ponzu bis zum Rinderrücken, den Polenta und eine hocharomatische Brombeerjus begleiten.“

Riesige Weinauswahl und ein nettes, engagiertes Serviceteam im Landhotel Voshövel

Über 300 Weine aus aller Welt, mit Schwerpunkt in Deutschland, listet der Ratgeber auf und lobt: „Rat weiß das ebenso nette wie engagierte Serviceteam. Oder der neue, digitale Sommelier, eine KI-gestützte App mit Such- und Filterfunktion.“ Die Atmosphäre im Landhotel Voshövel wird als elegant beschrieben: „Schöne Rundbogenfenster und Holzbalken aus dem 19. Jahrhundert kontrastieren reizvoll mit Kohlezeichnungen von Otto Pankok und der modernen Einrichtung.“ So kommt das Magazin zu dem Fazit: „Kulinarische Wellness mit hohem Anspruch – auf dem Teller und im Glas.“

Im Kreis Wesel wurde noch ein weiteres Lokal in die Bestenliste aufgenommen: das Landhaus Köpp in Xanten. Um die Restaurants zu bewerten, sind die Testesserinnen und Testesser von „Feinschmecker“ nach eigenen Angaben anonym in den Edelrestaurants in Deutschland essen gegangen. Dabei haben sie nicht nur auf die Qualität des Essens geachtet, sondern unter anderem auch auf Kriterien wie Kreativität, Anrichtung, Service, Ambiente und Komfort.

