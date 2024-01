Nachruf Trauer in Hamminkeln: Bekannter Heimatforscher ist gestorben

Hamminkeln Der Brüner Heimatforscher Günter Heiligenphal ist nach schwerer Krankheit gestorben. Die Geschichte der Juden lag ihm besonders am Herzen.

Günter Heiligenphal ist tot. Der 80-Jähriger verstarb am 26. Januar nach langer Krankheit. Vielen war er als vor allem als Brüner Heimatforscher ein Begriff. Landwirt von Beruf, später in der Pflege tätig, beschäftigte er sich leidenschaftlich mit der Geschichte von Brünen, war Archivar der evangelischen Gemeinde in Brünen und erforschte auch akribisch das Leben der jüdischen Familien Wertheim und Elkan. Das allerdings trug ihm damals durchaus Kritik ein. „Selbst meine Mutter hat geschimpft“, sagte er später einmal.

„Ehre sei den wackeren Brünern“ lautet eines seiner Bücher. Aber er schrieb auch Aufsätze für das Jahrbuch des Kreises Wesel wie „Im Herrendienst auf Gut Venninghausen in Brünen“ oder Beiträge für „Juden in Wesel und am Niederrhein - Eine Spurensuche“, herausgegeben vom Jüdisch-Christlichen Freundeskreis. Auch die Ahnenforschung war eines seiner Steckenpferde. Außerdem war er ein hervorragende „Platt Spräker“.

