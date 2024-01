Trecker-Diebstahl in Hamminkeln: Polizei nimmt Trio fest

Hamminkeln/Schermbeck. Das Trio aus Hamminkeln und Schermbeck soll neben dem Diebstahl in Hamminkeln auch für weitere Taten verantwortlich sein.

Durch Ermittlungen zu einem Einbruch mit Diebstahl eines Traktors aus einer Scheune am Risswaldweg in Hamminkeln im Zeitraum vom 17. bis 21. Oktober kam die Kriminalpolizei nun drei Tätern auf die Spur. Sie sollen - neben dem Diebstahl in Hamminkeln - für weitere Taten und Diebstähle von Treckern und Arbeitsgeräten zur Verantwortung gezogen werden. Bereits am 19. November nahm die Polizei einen 20-Jährigen aus Hamminkeln sowie einen 24-Jährigen und einen 18-Jährigen aus Schermbeck fest.

Die Polizei hatte zunächst einen Zeugenhinweis aus Bayern bekommen. Dort war ein Mann auf eine Anzeige im Internet gestoßen, bei der ein Trecker angeboten wurde, der im Bereich Hamminkeln als gestohlen gemeldet worden war. Die Anzeige im Internet führte zu der Festnahme eines 20- jährigen Hamminkelners sowie seiner beiden Komplizen aus Schermbeck.

Durch weitere Ermittlungen ordnete die Polizei dem Trio insgesamt fünf Diebstähle von Treckern und Arbeitsmaschinen im Bereich der Kreispolizeibehörde Wesel, aber auch im Kreis Recklinghausen zu. Teilweise konnten die bei den Tatverdächtigen aufgefundenen, entwendeten Trecker und Arbeitsmaschinen an ihre Besitzer wieder ausgehändigt werden. In einem Fall muss allerdings davon ausgegangen werden, dass der Traktor ins Ausland veräußert wurde.

Die drei Täter wurden kurz nach ihren Festnahmen auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft Duisburg wieder entlassen. Neben den Strafverfahren wegen der Diebstähle und Sachbeschädigungen, wurden zudem Verfahren wegen Betrugs und Diebstahls zum Nachteil einer Firma für Baumaschinen, bei denen alle drei Täter angestellt waren, eingeleitet. Dem 20-jährigen Hamminkelner wird in diesem Fall vorgeworfen, Arbeitsgeräte bei der Firma auf einen anderen Namen bestellt, nicht bezahlt und weiterverkauft zu haben.

