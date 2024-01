Der Spezialchemiekonzern Altana hat seinen Sitz an der Abelstraße in Wesel.

Wesel Der Weseler Chemiekonzern setzt weiter auf Wachstum und Investitionen, dabei geht es der Branche nicht gut. Welches Unternehmen Altana übernimmt.

Trotz der allgemeinen Krise in der Chemiebranche setzt das Weseler Unternehmen Altana weiterhin auf Investitionen. Der Spezialchemiekonzern übernimmt die Silberline-Gruppe. Das US-Unternehmen entwickelt und produziert Effektpigmente, die nach Angaben von Altana in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen – von Autolacken und Druckfarben über Kunststoffe sowie Schutzbeschichtungen bis hin zu verpackten Konsumgütern.

Altana aus Wesel kauft in den USA ein

„Die Akquisition ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir unsere Strategie, durch gezielte Zukäufe wertschaffendes Wachstum zu generieren, nachhaltig umsetzen“, wird der Vorstandsvorsitzende Martin Babilas in einer Mitteilung zitiert. Durch den Erwerb baue das Unternehmen mit Sitz an der Abelstraße in Wesel seinen Geschäftsbereich Eckart strategisch aus und stärke seine regionale Präsenz – insbesondere in Nordamerika und Asien.

Silberline ist in Tamaqua, Pennsylvania, beheimatet. Das 1945 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 80 Millionen US-Dollar. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, heißt es in der Mitteilung.

Zuletzt hatte Altana im Spätsommer 2023 einen noch deutlich größeren Deal gemacht und die „Von Roll Holding“ in der Schweiz gekauft – nach eigenen Angaben handelte es sich um die zweitgrößte Transaktion der Firmengeschichte. Der Schweizer Spezialist für Isolationssystem soll zu diesem Zeitpunkt rund 300 Millionen Euro Wert gewesen sein. Doch die Krise in der Chemiebranche und die angespannte Wirtschaftslage gehen auch am Weseler Konzern nicht spurlos vorbei, für 2023 rechnete Altana mit einem Umsatzrückgang. Wie CEO Martin Babilas damals gegenüber der NRZ bekräftigte, sieht er das Unternehmen dennoch krisenfest aufgestellt.

