Unbekannte brechen in Vereinsheim von Grün-Weiß Flüren ein

Wesel. Das Vereinsheim vom Ballspielverein Grün-Weiß Flüren in Wesel war das Ziel von Einbrechern. Die Sportler trainierten ahnungslos.

Mindestens ein unbekannter Täter betrat am Dienstagabend in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20.45 Uhr das Vereinsheim an der Waldstraße. Der Unbekannte brach eine verschlossene Tür einer Umkleidekabine auf und entwendete daraus mehrere Geldbörsen und einen Autoschlüssel, während in der Sporthalle trainiert wurde.

Im Weiteren wurde mit dem entwendeten Autoschlüssel eines 21- jährigen Weselers auch ein Pkw geöffnet, der am Straßenrand des Flürener Weges abgestellt worden war. Aus dem Pkw stahl der Täter eine Geldbörse. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Waldstraße und dem Flürener Weg gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 - 107 0 entgegen.

