Unfall auf A3 bei Hamminkeln: Langer Stau nach Vollsperrung

Hamminkeln/Wesel In der Baustelle auf der A3 bei Hamminkeln passieren immer wieder Unfälle. Am Sonntag musste die Autobahn für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Auf der A3 bei Hamminkeln hat es am Sonntagmorgen erneut einen Unfall im Baustellenbereich gegeben. Ein Kleintransporter geriet ins Schlingern, fuhr einige Barken um und landete schließlich in der Leitplanke. Nach Angaben der zuständigen Autobahnpolizei in Düsseldorf passierte der Unfall gegen 9 Uhr, der Fahrer des Transporters wurde nicht verletzt. Das Fahrzeug blockierte allerdings die Fahrbahn und musste abgeschleppt werden. Die Bergung dauerte bis kurz vor 10 Uhr.

Weil wegen der Dauerbaustelle am Sonntagmorgen nur eine Fahrspur in Richtung Niederlande zur Verfügung stand, musste die A3 in diesem Bereich während der Bergung voll gesperrt werden. Die Autos stauten sich bis zur Abfahrt in Wesel, wo der Verkehr abgeleitet wurde. Gegen 10 Uhr entspannte sich die Lage, wie aus dem WDR-Verkehrsservice hervorging.

