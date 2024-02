Unfall in Hamminkeln: Radfahrerin aus Rees tödlich verletzt

Eine 53-Jährige aus Rees ist am Freitag nach einem Verkehrsunfall in Hamminkeln gestorben.

Hamminkeln Eine 53-jährige aus Rees ist am Freitag nach einem Unfall in Hamminkeln gestorben. Ein Radlader hatte die Frau auf ihrem Pedelec erwischt.

Eine Pedelec-Fahrerin aus Rees ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Hamminkeln-Loikum tödlich verletzt worden. Angaben der Polizei zufolge war die 53-Jährige gegen 13.20 Uhr auf dem Möllenweg in Richtung Am Klosterbusch unterwegs. Ein 21-Jähriger kam ihr mit einem Radlader entgegen und wollte nach links in ein Grundstück einbiegen. Dabei erwischte der Radlader das Pedelec.

Die Reeserin habe während des Unfalls einen Helm getragen, teilte die Polizei mit. Ihre Verletzungen waren jedoch so schwerwiegend, dass sie noch vor Ort starb. Der 21-Jährige aus Bocholt erlitt einen Schock. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun.

