Auf der Kreuzung zwischen der Kreuzstraße und der Esplanade in Wesel hat sich ein Unfall ereignet. Rettungskräfte waren im Einsatz.

Polizeimeldung Unfall in Wesel: Autofahrerin fährt ältere Frau auf Rad an

Wesel Auf der Kreuzung zwischen der Kreuzstraße und der Esplanade in Wesel ist eine Frau von einem Auto angefahren worden. Sie musste ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der Kreuzung zwischen der Kreuzstraße und der Esplanade ist in Wesel am Donnerstag eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage berichtete, wurde sie um die Mittagszeit von einer Autofahrerin erwischt, die mit ihrem Wagen nach rechts von der Esplanade in die Kreuzstraße abbiegen wollte. Bei der Radfahrerin handelte es sich demnach um eine ältere Frau, genaue Angaben zum Alter konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

