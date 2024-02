Verkaufsoffene Sonntage in Wesel: Die Termine für 2024

An einigen Tagen haben die Geschäfte in der Weseler Fußgängerzone

Wesel In Wesel sind in diesem Jahr wieder mehrere verkaufsoffene Sonntage geplant. An welchen Terminen die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet haben.

In Wesel wird es 2024 wieder vier verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt geben. Auf Anfrage der NRZ-Redaktion bestätigte Wesel Marketing die Termine für dieses Jahr. Los geht es am 7. April beim Frühlingsfest. Am 8. September sind die Geschäfte dann im Rahmen von „Kultur Genuss Kultur“ am Sonntag geöffnet. Weiter geht es dann beim Historischen Hansefest am 27. Oktober. Den Abschluss bildet der Adventmarkt am 1. Dezember. (Lesen Sie auch: Dieses Stadtfest in Wesel wird gestrichen)

Wesel schöpft damit die rechtlichen Möglichkeiten in Nordrhein-Westfalen nicht komplett aus. Grundsätzlich können in NRW an jährlich höchstens acht, nicht unmittelbar aufeinanderfolgenden Sonn- oder Feiertagen, Verkaufsstellen im öffentlichen Interesse ab 13 Uhr bis zu einer Dauer von fünf Stunden geöffnet werden. Gebunden sind die Geschäftsöffnungen an Veranstaltungen oder Feste. „Die verkaufsoffenen Sonntage sind für die Händler sehr wichtig“, betont Dagmar van der Linden, Geschäftsführerin Wesel Marketing.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck