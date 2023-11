Der zweite Verkehrsversuch – mit der Mittelstraße als Einbahnstraße – endet am 30. November.

Verkehrsbehinderung Verkehrsversuch in Schermbeck endet – Mittelstraße gesperrt

Schermbeck Freitag und Samstag bleibt zentrale Straße in Schermbeck dicht – wegen des Abbaus der Verkehrseinrichtungen sowie des Weihnachtsmarktes

Im Schermbecker Ortskern muss Anfang Dezember mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden: Wegen des nun endenden Verkehrsversuches sowie des Weihnachtsmarktes wird die Mittelstraße für die Durchfahrt mit Fahrzeugen am Freitag, 1. Dezember, und am Samstag, 2. Dezember, gesperrt.

Am Freitag erfolgt zunächst der Abbau der Verkehrseinrichtungen, die im Rahmen des zweiten Verkehrsversuches installiert wurden, sowie gleichzeitig der Aufbau für den Weihnachtsmarkt. Wegen der „Budenstadt“ (Marktplatz der Hilfe und der Schermbecker Weihnachtsmarkt) bleibt die Straße dann auch am Samstag weiter gesperrt. Querungen der Mittelstraße sind jedoch sowohl über Bösenberg/Pöttekamp als auch über Hogen Mai/Georgstraße möglich.

Ursprungszustand wird ab dem 3. Dezember hergestellt

„Ab Sonntag, 3. Dezember, wird die Mittelstraße dann wieder in beiden Richtungen durch den motorisierten Verkehr befahrbar sein“, so die Gemeindeverwaltung, die dann wieder (zumindest zunächst) den ursprünglichen Zustand wie vor dem ersten Verkehrsversuch herstellen wird.

Mit dem Ende des zweiten Verkehrsversuches wird also auch wieder die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge auf der Marellenkämpe auf Höhe des Pastoratsweges gesperrt, sodass an dieser Stelle wieder von der Schlenke und vom Kapellenweg aus eine Sackgasse entsteht.

Dann geht es an die Auswertung der Erfahrungen aus den beiden Verkehrsversuchen: Hinsichtlich der Verkehrsführung im Ortskern werden im nächsten Schritt die während des zweiten Versuches begleitend ermittelten Erkenntnisse durch das Verkehrsingenieurbüro in der Ratssitzung am 13. Dezember vorgestellt. Nach jetziger Planung soll sich ein Ratsbürgerentscheid anschließen, um über die endgültige Verkehrsführung abstimmen zu lassen. Schon seit Jahrzehnten gibt es Diskussionen um die Verkehrsführung im Schermbecker Ortskern – bisher ohne eine Ideallösung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck