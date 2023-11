Kreis Wesel/Niederrhein. Die Hochwassergefahr im Kreis Wesel scheint gebannt: Der Wasserstand des Rheins ist am Mittwoch auf 7,91 Meter gefallen.

Der Rheinpegel am Niederrhein und im Kreis Wesel ist wieder gesunken.

Die erste Hochwassermarke wurde in den gesamten Tagen nicht erreicht.

Bis Ende der Woche sollen die Wasserstände weiter fallen.

Nach Tagen des stetigen Anstiegs ist der Rheinpegel am Niederrhein am Mittwoch wieder gesunken. Er lag am Mittag bei 7,91 Meter. Am Dienstag hatte er noch bei 7,94 Meter gelegen und war über Nacht bereits auf 7,93 Meter um 5 Uhr morgens gesunken. Damit ist klar, dass der Rheinpegel in den gesamten Tagen auch nicht die erste Hochwassermarke von 8,70 Meter erreicht hat. Davon war das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt bereits ausgegangen. „Gegen Ende der Woche klingen die Wasserstände wieder ab“, sagte ein Sprecher der Bundesbehörde.

Hochwassergefahr am Niederrhein gebannt: Rheinpegel sinkt

In den vergangenen Tagen war der Pegel in Wesel stark angestiegen, am Samstag hatte er die 7-Meter-Marke passiert. In sämtlichen Regionen entlang der Rheinschiene hatte man den starken Anstieg des Wasserspiegels aufgrund der immensen Regenfälle in Süddeutschland mit Sorge beobachtet. In Teilen wurde die Schifffahrt eingeschränkt oder wurden Brücken gesperrt. In Duisburg hatte die Verwaltung hat das Sperrtor am Marientor geschlossen, um die Altstadt vor Hochwasser zu schützen.

