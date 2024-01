Von Wesel in den Schnee: 6 Tipps für tolle Winterausflüge

Wesel In Wesel liegt zwar kaum Schnee, aber mit etwas Fahrzeit lassen sich tolle Ziele erreichen. Auch in der Nähe kann man den Winter genießen.

Das Wochenende verspricht kaltes und oft sonniges Winterwetter. Zwar ist in Wesel und Umgebung vom wenigen Schnee nicht mehr allzu viel übrig, doch bis in verschneite Landschaften ist es nicht weit. Da es zum Wochenstart wieder deutlich wärmer werden soll, müssen Winterfans diese Chance nutzen. Wir haben Ideen für einen lohnenswerten (Tages)-Ausflug zusammengestellt, ob ins Winterwunderland, auf die Eisbahn oder in die frostige Heide.

Elfringhauser Schweiz: Schnee-Berge im Ruhrgebiet

Winterliche Atmosphäre gibt es derzeit in Hattingen und in der Elfringhauser Schweiz. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Berge beziehungsweise Hügel mit Schnee gibt es tatsächlich im Ruhrgebiet: Zwischen Hattingen, Wuppertal und Velbert erstreckt sich die Elfringhauser Schweiz. Zwar kann man hier nicht Skifahren, aber Wanderungen durch die hoffentlich sonnige Winterlandschaft oder eine Rodelpartie sind drin. Bekannt als Ausflugsziel ist der Bergerhof, da könnte es am Wochenende allerdings ziemlich voll werden. Mehrere Wanderparkplätze gibt es auch an der Felderbachstraße hinter dem Velberter Ortsteil Nierenhof. Schöne Wandertipps, die sicher auch im Winter umsetzbar sind, findet man zum Beispiel hier: www.ich-geh-wandern.de/wandern-in-der-elfringhauser-schweiz-die-5-schoensten-rundtouren-im-hattinger-huegelland. Die 70 Kilometer lange Fahrt von Wesel ins Felderbachtal oder zum Bergerhof dauert etwa eine Stunde und 20 Minuten.

Eisbahn in Winterswijk

Der niederländische Grenzort Winterswijk ist schon seit Tagen im Eislauffieber. Am 9. Januar wurde in dem kleinen Ort der erste Schlittschuh-Marathon des Jahres auf Natureis gelaufen. Der Königliche Niederländische Eislauf-Bund (KNSB) hatte das Eis gemessen – es sei dick genug, um darauf zu laufen, so der Veranstalter. Die Niederländer machen innerhalb weniger Tage Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel möglich – wie auf der Natureisbahn in Winterswijk. Dort setzten die Holländer bei frostigen Temperaturen einfach eine Asphaltbahn unter Wasser, warteten ein paar eiskalte Tage und Nächte ab – und zack, fertig ist die Eisbahn. Ob die Bahn wirklich geöffnet ist, veröffentlichen die Verantwortlichen unter www.wijv.nl/. Wer sich nicht aufs glatte Geläuf wagen möchte, kann in dem Ort 45 Kilometer nördlich von Wesel auch so einiges erleben.

Viel Schnee in den höchsten Hügeln der Niederlande

Viel Schnee ist in den vergangenen Tagen auch im Süden der Niederlande gefallen. Das Mergelland oder Heuvelland in der Nähe der Deutschen Grenze ist für niederländische Verhältnisse fast schon eine alpine Region, der höchste Hügel knackt die 300-Meter-Marke. Als Ziele für einen Tagesausflug bieten sich zum Beispiel die Städtchen Valkenburg oder Vaals mit seinem bekannten Dreiländereck und vielen Wandermöglichkeiten an – von Wesel aus sind jeweils rund 150 Kilometer und etwa zwei Stunden Fahrt einzuplanen. Tipps für Wanderungen gibt es auf der Tourismusseite der Region: www.visitzuidlimburg.de/

Direkt um die Ecke: Die Dingdener Heide

Skifahren, Snowboarden oder mit dem Schlitten den Hang runter rauschen ist in der Dingdener Heide in Hamminkeln jetzt eher nicht möglich. Wer allerdings die Natur und die Stille liebt, ist hier genau richtig –und von Wesel sind es nur knapp 15 Kilometer. Bei diesen frostigen Temperaturen ist der weite Ausblick auf das Heidegebiet der eigentliche Höhepunkt. Der „Landstreifer“, der am Parkplatz „Alte Schäferei“ (Klausenhofstraße/Zum Venn) beginnt, ist so ein Beispiel. Auf knapp sechs Kilometern lässt sich die Heidelandschaft auf diesem Rundweg bewundern.

Die Dingdener Heide lohnt bei jedem Wetter einen Ausflug. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Für nicht so wanderfreudige Menschen lohnt sich der Fußmarsch vom Parkplatz aus nördlich an der Straße „Zum Venn“ entlang. Wo die Straße links abbiegt, geht geradeaus ein Wanderweg weiter. Etwa 150 Meter weiter kann man rechts abbiegen zur alten Kanzel. Von diesem Aussichtspunkt aus hat man einen wunderbaren Blick über die Heidelandschaft und kann ein Storchenhorst sehen. Manchmal auch mit Storchen drin. Selbst in diesem Winter.

Wölfe und Co. im Wildpark Anholter Schweiz

Die Anholter Schweiz ist ein Ganzjahrestipp für Natur- und Tierliebhaber. An diesem Wochenende ist der Biotopwildpark (30 Kilometer von Wesel entfernt) jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Winterzeit bringt Vor- und Nachteile mit sich: Die Dachse und Bären werden wohl nicht zu sehen sein – sie halten gerade Winterschlaf. Dafür sind viele andere Tiere wahrscheinlich besser zu erblicken, weil keine Blätter die Sicht verdecken. Und: Der Tierpark nennt sogar die Fütterungszeiten seiner Wildtiere: Der Luchs bekommt Samstag und Sonntag um 11 Uhr sein Fressen. Die Wolf-Fütterung ist am Sonntag um 11.15 Uhr, die Otter speisen sonntags um 14 Uhr und die Wildkatzen sind Samstag um 15 Uhr an der Reihe. Mehr unter: www.anholter-schweiz.de

Zum Wintersport in die verschneite Eifel

In der Eifel lohnen sich derzeit Schneewanderungen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Die Eifel gilt als in der Regel ziemlich schneesicher – kein Wunder, liegt der Eifelkreis Bitburg-Prüm (knapp 200 Kilometer südlich von Wesel) immerhin auf fast 700 Metern Höhe. Am Freitag wurde beispielsweise in Hellenthal-Hollerath eine Schneehöhe von 27 Zentimetern gemessen. Der dortige Rodellift ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Drei Loipen wurden bereits am Donnerstag gespurt, Schlittenverleih ist an beiden Wochenendtagen ab 10 Uhr möglich. Wer die Wintersportverhältnisse ganz genau wissen möchte, kann auf die Webcam Weißer Stein schauen oder sich beim Schneetelefon unter 02482-85200 informieren. Aktuelle Infos gibt es unter www.eifel.info/

