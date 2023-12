Warum die Niederrheinbrücke in Wesel dunkel bleibt

Die Beleuchtung der Rheinbrücke in Wesel blieb in den vergangenen Tagen aus.

In den vergangenen Tagen funktionierten die Strahler an der Rheinbrücke nicht. Fachleute sollen nun nach dem Fehler suchen und ihn beheben.

Normalerweise strahlt die Niederrheinbrücke in Wesel in den Abendstunden in Lila- und Blautönen. Doch wer in den vergangenen Tage den Fluss überquert hat, der hat es sicher bemerkt: Die Brücke blieb dunkel, die Scheinwerfer waren aus.

Ein Defekt an der Beleuchtung ist der Grund, bestätigt Stadtsprecher Swen Coralic auf NRZ-Anfrage. Am Montag machen sich nun Fachleute daran, den noch unbekannten Fehler in der Beleuchtung zu suchen. Der werde auch sicher bald gefunden und zügig beseitigt, ist Coralic zuversichtlich, dass die Weseler Landmarke schon bald wieder wie gewohnt farblich in Szene gesetzt wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck