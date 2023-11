Weihnachtsmärkte in Hamminkeln: Der Reigen geht weiter

Hamminkeln. In Hamminkeln gibt es in der Vorweihnachtszeit viele gemütliche Veranstaltungen. An diesem Wochenende warten vier Veranstaltungen.

In Hamminkeln ist die Adventszeit traditionell von vielen kleinen Märkten und gemütliche Veranstaltungen geprägt.

An diesem Wochenende gibt es Termine in Brünen, Hamminkeln und Mehrhoog.

In diesem Artikel geben wir einen Überblick über die wichtigsten Märkte und Events in Hamminkeln.

Eichelbergs Scheune in Brünen steht seit Jahren für traditionelle Weihnachtsdekoration und Geschenke. Ab Freitag, 24. November, werden an der Weseler Straße 112 unter anderem Weihnachtsgestecke, Schmuck, Socken, Marmeladen und Holzartikel verkauft. Der Weihnachtsmarkt läuft bis Donnerstag, 30. November. Geöffnet ist er montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 16 Uhr. Bestellungen werden unter 02856/1780 entgegengenommen.

Der Nikolausmarkt in Mehrhoog lockt erfahrungsgemäß viele Menschen an, die von den Bürgerschützen und dem Männergesangsverein am Samstag, 25. November, von 13 bis 19 Uhr in der Dorfmitte erwartet werden. Dieses Jahr verspricht der Nikolausmarkt wieder eine breite Palette an Aktivitäten und Angeboten. Stände mit kreativen Geschenkideen, handgefertigten Dekorationen und Gebasteltem werden kunstvoll präsentiert. Für den kulinarischen Genuss stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, darunter eine Cafeteria, Pommes, Currywurst, gegrillte Leckereien sowie köstlicher Honigwein und Glühwein vom Winzer. Die freiwillige Feuerwehr Mehrhoog sorgt mit einem Lagerfeuer und Stockbrot für eine rustikale Atmosphäre.

Für 14 Uhr sind die Kinder herzlich eingeladen, an einer Stern-Bastelaktion im Zelt auf dem Dorfplatz teilzunehmen. Zudem wird eine weihnachtliche Geschichte vorgelesen, um die Vorfreude auf die Feiertage zu wecken. Die Kinder dürfen sich darüber hinaus auf Glitzer-Tattoos und ein Karussell freuen. Der Bürgermeister wird die Besucher um 14.30 Uhr willkommen heißen und offiziell den Nikolausmarkt eröffnen. Ein Höhepunkt des Tages wird zweifellos der Nikolaus-Besuch um 15 Uhr sein. Eine weitere spannende Attraktion ist die Tombola, die von der Mehrhooger Tafel und der Niederrheinischen Sparkasse organisiert wird. Die Besucher haben die Chance, tolle Preise zu gewinnen und gleichzeitig Gutes zu tun. Ab 17 Uhr wird der Mehrhooger Männerchor weihnachtliche Lieder präsentieren und die Herzen der Besucher mit festlicher Musik erwärmen.

Klein, aber fein an der Brauerei in Hamminkeln

Etwas kleiner wird es am Samstag, 25. November, ab 11 Uhr in Hamminkeln auf dem Brauereihof der Niederrhein-Westfälischen Braumanufaktur. Dort heißt es „kreativ, lecker und gemütlich“. Mit dabei sind natürlich auch wieder karitative Einrichtungen wie der Förderverein „Löwenzahn & Pusteblume“, der Eine-Welt-Laden aus Hamminkeln sowie ein Stand der Unicef-Herzensprojekte, bei denen tolle Geschenke gekauft und damit noch Gutes getan werden kann.

Beim Weihnachtsmarkt am Schloss Ringenberg gibt es Märchen für die Kleinen – und die Großen dürfen auch mithören. Foto: Erwin Pottgiesser / FFS

Damit alle Besucher sich rundum wohlfühlen sorgen die Pfadfinder aus Hamminkeln, die Frauenfußball-Mannschaft von Grün-Weiß Lankern, der ADFC Hamminkeln sowie der Arche-Noah-Kindergartengarten Hamminkeln für das leibliche Wohl. Gegen Abend gibt es dann auch Feuerschalen für eine wärmende Temperatur und wohlige Atmosphäre. Die Besucher können den kleinen Adventsmarkt mit der Spezialität der Brauerei, dem Glühwein mit Bockbierwürze – kurz Glühbo genannt – ausklingen lassen.

Traditionell läutet die Privatkelterei van Nahmen in Hamminkeln auch in diesem Jahr wieder die Adventszeit mit ihrem beliebten Weihnachtsbasar ein. Am Samstag, 25. November, verwandelt sich der Hof an der Diersfordter Straße 27 erneut in eine vorweihnachtliche Erlebniswelt, wie es in der Ankündigung der Kelterei heißt. Die Besucherinnen und Besucher erwarten Produkte von 20 regionalen Ausstellern. Das Angebot reicht von hausgemachten Spezialitäten über Blumen, Schmuck und Kunst bis hin zu liebevoll gefertigter Handarbeit. Auch der Hofladen von van Nahmen ist an diesem Tag geöffnet.

Ein nostalgisches Kinderkarussell soll für Freude bei den Kleinen sorgen, dazu gibt es ein kulinarisches Angebot. Als besonderer Höhepunkt begleiten Trompeten und Posaunen am Nachmittag den Basar mit besinnlicher Weihnachtsmusik. Der Weihnachtsbasar öffnet am Samstag um 10 Uhr seine Tore und lädt bis 18 Uhr zum ausgiebigen Stöbern, Genießen und Verweilen ein. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen über den Weihnachtsbasar unter www.vanNahmen.de/weihnachtsbasar.

Einen Tag später, am Sonntag, 26. November, öffnet noch einmal das Arboretum Grenzenlust ab 11 Uhr seine Pforten für den Adventsmarkt. Wie es sich für die Örtlichkeit am Bruchweg 4 an der Stadtgrenze zu Wesel gehört, dreht sich dort viel um Floristik.

Weihnachtsmarkt: Gemütliche Atmosphäre am Schloss Ringenberg

Bekannt über die Dorfgrenzen hinaus ist der Weihnachtsmarkt in Ringenberg, der am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 19 Uhr stattfindet. Hier im Schatten des Schlosses können die Gäste Handwerkern über die Schulter schauen, ausgefallene Geschenke kaufen und feine Köstlichkeiten genießen. Außerdem gibt es eine Märchenerzählerin, Ponyreiten, Alpakastreicheln – und der Nikolaus schaut auch vorbei.

Der Brüner Bürgerverein lädt am Sonntag, 10. Dezember, in die Weihnachtsstube im Saal Glowotz am Markt in Brünen ein. Zum 24. Mal herrscht dann in dem historischen Saal eine festliche Atmosphäre und Besucher sowie Anbieter sind geschützt vor Wind und Wetter. „Das ist einfach pure Gemütlichkeit“, versprechen die Veranstalter. 15 Stände umrahmen den geschmückten Tannenbaum in der Mitte des Saals.

Die traditionelle „Weihnachtsstube“ in Brünen

Viele Vereine und Gruppen aus dem Dorf sind eingebunden und sorgen für weihnachtliche Stimmung. Musikalisch begleiten Helmi Sieg und ihre Akkordeonschüler den Brüner Weihnachtsmarkt mit einer Auswahl der schönsten Weihnachtslieder. In den Ständen wird man nur selbst gemachte schöne Dinge vorfinden. „Besonders das ausschließlich handwerkliche und selbst gemachte Angebot unterscheidet den Brüner Weihnachtsmarkt von anderen.“

In Brünen gibt es wieder den Weihnachtsmarkt im Saal Glowotz am Markt. Foto: Erwin Pottgiesser / FFS

Die Brüner Bürgerinnen und Bürger unterstützen den Weihnachtsmarkt mit Kuchenspenden. Am Stand des Brüner Bürgervereins kann man gemütlich Kaffee trinken und den leckeren Kuchen genießen. Mit jeweils einem Stand ist der Kindergartenverein Brünen „Mühlenbergkinder“, die Ev. Kirchengemeinde An Issel und Rhein mit der Kindertagesstätte, die Landfrauen Brünen sowie der Veranstalter selbst, der Brüner Bürgerverein, vertreten. Als Highlight hat sich der Nikolaus angekündigt, der natürlich für die kleinen Gäste Geschenke dabei hat. Der Eintritt ist kostenlos.

