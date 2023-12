Weihnachtsbaum Tannenbäume in und um Wesel: Wo es sie gibt, was sie kosten

Wesel/Hamminkeln/Hünxe/Schermbeck Ob Nordmanntanne oder Fichte – ein Weihnachtsbaum darf in vielen Wohnzimmern nicht fehlen. Wann sie in Wesel und Umgebung verkauft werden.

Bunte Kugeln, funkelnde Lichterketten und eingepackte Geschenke, die unter grünen Tannenzweigen liegen: Für die meisten gehört der Weihnachtsbaum im eigenen Wohnzimmer fest zur Weihnachtstradition dazu. Fast 30 Millionen Tannenbäume ziehen jährlich im Dezember in die deutschen Haushalte ein. Auch in Wesel haben die ersten Verkaufsstellen bereits geöffnet. Wir haben die Möglichkeiten gesammelt, wo man in Wesel und Umgebung das traditionelle Grün kaufen kann – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Wer seinen Weihnachtsbaum am liebsten selbst schlagen will – auch das ist für viele Menschen Tradition – kann schon jetzt beim Schulte-Drevenacks-Hof in Hünxe fündig werden. Zehntausende Tannen wachsen auf Dirk Buchmanns Feldern, darunter Nordmanntannen mit bis zu drei Metern Höhe – zum Preis von 24 Euro pro Meter.

Bei Dirk Buchmann haben schon die ersten Kunden zugeschlagen. (Archivbild) Foto: Foto: Judith Michaelis / Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Fraser Tannen gibt es für den gleich Preis, die Blaufichte ist mit 16 Euro pro Meter deutlich günstiger. „Die ersten Bäume sind schon verkauft. Wenn man sie richtig pflegt, halten Nordmanntannen viele Wochen. Man kann sie aber auch erstmal draußen auf die Terasse stellen, da halten sie länger“, erklärt Buchmann. Um das Weihnachtsangebot abzurunden, werden vor Ort außerdem selbstgemachte Plätzchen und Likör angeboten.

Wesel: Nordmanntanne für 20 Euro pro Meter

Wie jedes Jahr verkauft auch Johann Tissen an der Hamminkelner Landstraße 60 in Wesel wieder seine Weihnachtsbäume. Auf dem Parkplatz der Bäckerei gibt es die klassischen Nordmanntannen, Edeltannen, Nobilis-Tannen und Fichten in verschiedenen Größen. „Am beliebtesten ist natürlich die Nordmanntanne“, weiß Tissen, der schon lang im Geschäft ist. Die kostet bei ihm 20 Euro pro laufenden Meter. „Es sind also die gleichen Preise wie im letzten Jahr“.

Die ebenfalls beliebte Nobilis-Tanne kostet 25 Euro pro Meter, während die Edeltanne mit 16 Euro am günstigsten ist. „Unsere Fichten kosten alle 25 Euro – unabhängig von der Größe“. Los geht’s am Dienstag, 5. Dezember. Bis Heiligabend ist dann täglich von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 10 bis 14 Uhr, geöffnet. Vom 6. bis zum 10. Dezember verkauft Tissen seine Tannen auch am Heubergpark, wo zum ersten Mal der Weseler „Hüttenzauber“ stattfindet.

Daher kommt der Brauch Die Tradition, einen Weihnachtsbaum ins Haus zu stellen, ist schon ein paar Jahrhunderte alt. Rund um die Wintersonnenwende – in diesem Jahr am 22. Dezember – holen sich die Menschen schon seit langer Zeit einen Weihnachtsbaum ins Haus. Die grünen Tannenzweige wurden als Zeichen des Lebens gesehen, sollten Wintergeister vertreiben und versprachen Schutz und Fruchtbarkeit.

Am Donnerstag, 7. Dezember, startet dann der Weihnachtsbaumverkauf des Fusternberger Schützenvereins. Bis zum 23. Dezember verkauft der Verein auf dem Parkplatz an der Rundsporthalle Bäume und „weihnachtliche Getränke“, heißt es auf Facebook. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 13 bis 21 und am Wochenende von 9 bis 19 Uhr.

Ebenfalls ab dem 7. Dezember werden Melcher Weihnachtsbäume Am Schwan in Wesel verkauft. Neben den klassischen Nordmanntannen gibt es hier auch Weihnachtsdekoration aus Holz. Bis zum 23. Dezember ist täglich von 10 bis 19 Uhr, sonntags von 11 bis 16 Uhr, geöffnet. Auch die Pfadfinder Wertherbruch verkaufen Weihnachtsbäume: Am Samstag, 9 Dezember, von 10 bis 17 Uhr rund um die Wertherbrucher Kirche in Hamminkeln.

Hier wurden schon Bäume reserviert

Bereits reserviert haben sich die ersten Weihnachtsfans eine Nordmanntanne bei der Gärtnerei Lohmeier in Obrighoven. Geschlagen werden die Bäume dann kurz vor dem Weihnachtsfest. Die Bäume können zu den regulären Öffnungszeiten des Gärtnereibetriebs reserviert und gekauft werden. Ein Meter Nordmanntanne kosten hier 20 Euro. Wer sich am Wochenende vor Weihnachten einen Baum sichern will, kann sich vor Ort auf weihnachtliche Beköstigung freuen.

Bei Jörg Lohmeier wachsen etwa 3500 Bäume. Wer Interesse hat, kann sich schon jetzt einen Weihnachtsbaum reservieren. (Archivbild) Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Nordmanntannen aus dem heimischen Forst gibt es am Samstag, 16. Dezember, auf dem Vorplatz der Alten Lankerner Schule. Der Spielmannszug Dingden-Lankern verkauft die frisch geschlagenen Weihnachtsbäume von 9 bis 15 Uhr. Jeder Kauf unterstützt die musikalische Arbeit des Vereins, denn ein Teil des Erlöses fließt direkt in die Vereinskasse.

In Schermbeck gibt es am zweiten und dritten Adventswochenende Bäume zum selbst schlagen: Im Waldstück am Rhader Weg. Förster Julius Wojda bietet hier Nordmanntannen in verschiedenen Größen für 19 Euro pro Meter an.

