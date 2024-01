Die weiterführenden Schulen in Wesel nehmen Anfang Februar die Anmeldungen entgegen.

Bildung Weiterführende Schulen in Wesel: Das sind die Anmeldetermine

Wesel Die Anmeldefrist an der Realschule, den Gesamtschulen und den Gymnasien in Wesel beginnt. Diese Unterlagen müssen Eltern mitbringen.

Für die Viertklässler geht’s nach den Sommerferien auf die weiterführende Schule. Die Stadt weist darauf hin, dass die Anmeldefrist schon bald beginnt: Die Realschule, die Gesamtschulen und die Gymnasien nehmen die Anmeldungen für das Schuljahr 2024/25 an folgenden Terminen entgegen: Am Montag und Dienstag, 5. und 6. Februar, können die Formalitäten von 8 bis 18 Uhr und am Mittwoch, 7. Februar, von 8 bis 12 Uhr, erledigt werden.

Zur Anmeldung wird das Familienstammbuch oder eine Geburtsurkunde, das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 und der von der Grundschule ausgehändigte Anmeldeschein benötigt. Für Rückfragen stehen die Schulen selbst oder das Team „Schule und Sport“ der Stadt im Rathaus am Klever-Tor-Platz 1, Telefon 0281/203-2529, zur Verfügung. Mehr Informationen und Kontaktdaten sind auf der städtischen Homepage wesel.de in der Rubrik „Bildung“ unter dem Punkt „Schulen“ zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck