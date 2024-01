Wesel: 37-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Wesel Ein Autofahrer fährt an einer Ampelkreuzung in Wesel auf ein wartendes Fahrzeug auf. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar.

Bei einem Auffahrunfall in Wesel wurde ein 37-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr schwer verletzt. Ein 62- jähriger Mann aus Wesel war mit seinem Pkw auf der Reeser Landstraße in Richtung Flüren unterwegs und musste an der Kreuzung Reeser Landstraße/Monschauer Straße bei Rot anhalten. Der hinter ihm fahrende 37-Jährige fuhr aus bislang ungeklärte Ursache auf das wartende Auto auf. Der Weseler wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck