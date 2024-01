Wesel: Arbeitsagentur wegen Wasserschadens geschlossen

Die Arbeitsagentur öffnet erst am Montag wieder.

Wesel Auch Jobcenter und Familienkasse können am Donnerstag und Freitag nicht öffnen. Anliegen werden telefonisch oder online geklärt.

Wegen eines Wasserschadens mit Stromausfall bleibt die Agentur für Arbeit an der Reeser Landstraße am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. Januar, geschlossen. Davon sind auch das Jobcenter und die Familienksse im gleichen Dienstgebäude betroffen. Anliegen können aber telefonisch oder online geklärt werden.

Kundinnen und Kunden der Arbeitsvermittlung oder der Berufsberatung, die einen persönlichen Termin in der Arbeitsagentur haben, wurden informiert und erhalten einen neuen Termin. Dies übernehmen Mitarbeitende in den anderen Geschäftsstellen, die alle uneingeschränkt arbeitsfähig sind. Beschäftigte der Arbeitsagentur in Wesel können im Homeoffice arbeiten.

Wer keinen Termin hat, kann sein Anliegen online unter www.arbeitsagentur.de/eServices klären. Für telefonische Anfragen von Arbeitnehmern oder Arbeitssuchenden ist die Agentur für Arbeit mit ihren kostenlosen Servicerufnummern 0800/4 5555 00 (Arbeitnehmer), 0800/4 5555 20 (Arbeitgeber) und 0800/45555 30 (Familienkasse) von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Kundinnen und Kunden des Jobcenters Kreis Wesel können sich telefonisch an ihren jeweiligen Sachbearbeiter oder an das Service-Center unter 0281/207 7200 wenden.

Der Schaden entstand nach bisherigem Kenntnisstand bei Sanierungsarbeiten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch einen Wasserrohrbruch. Dabei wurde die Elektrounterverteilung beschädigt. Aktuell ist der Trocknungsprozess im Gang, sodass die Arbeitsagentur in Wesel am Montag wieder öffnen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck