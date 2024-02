Wesel: Auto schneidet Linienbus – Insassin verletzt sich

Wesel In Wesel ist die Insassin eines Busses verletzt worden. Polizei sucht nach einem Autofahrer oder einer Autofahrerin, die den Bus geschnitten hat.

Wegen eines „Beinahe“-Unfalls mit einem Auto, musste der Fahrer eines Linienbusses in Wesel so stark bremsen, dass eine Insassin dadurch verletzt wurde. Wie die Polizei berichtete, war der Bus am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der Roonstraße (B58) in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Kreuzung zwischen Roonstraße, Franz-Etzel-Platz und Dinslakener Landstraße kreuzte den Linienbus trotz einer grünen Ampel für die Roonstraße von links ein Autofahrer, der aus Richtung Kaiserring kommend geradeaus in Richtung Dinslakener Landstraße fuhr.

Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern, führte der Linienbusfahrer eine Notbremsung durch. Durch die Notbremsung verletzte sich eine 67- jährige Fahrzeuginsassin aus Rees leicht. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw, der den Linienbus kreuzte, entfernte sich vom Unfallort, ohne die Personalien zu hinterlassen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben. Es werden nun Zeugen gesucht, die die „Beinahe-Kollision“ beobachtet haben und die Hinweise zum flüchtigen Auto geben können. Hinweise an die Polizeiwache in Wesel unter der Telefonnummer 0281/1070.

