Wesel: Bekannter Schornsteinfeger geht in den Ruhestand

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Stabwechsel in einem Weseler Kehrbezirk: Christoph Brincks tritt nach 48 Jahren kürzer. Neuer Bezirksschornsteinfeger ist jetzt Holger Heinisch.

Der Jahreswechsel hat auch einen Wechsel bei den Schornsteinfegern in Wesel und Hamminkeln mit sich gebracht. „Diesen Beruf muss man leben. Ich könnte mir keinen besseren auf der Welt vorstellen“, betont Christoph Brincks. Der 64-jährige Weseler weiß nur zu gut, wovon er spricht. Es sei die Kombination aus den handwerklichen Herausforderungen und dem Kontakt zu den Menschen, die den Reiz des Berufes ausmachten. 1975 ging er im Kehrbezirk Wesel 10, zu dem Flüren, Blumenkamp, Teile von Bislich und Feldmark sowie zwei Straßen in Hamminkeln zählen, in die Lehre. Später übernahm er den Kehrbezirk als Meister und tritt nun nach 48 Jahren kürzer.

Zum 1. Januar wurde Holger Heinisch von der Bezirksregierung Düsseldorf als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger bestellt. Seit 35 Jahren arbeitet der Schermbecker als Schornsteinfeger. Elf Jahre betreute er zuletzt einen eigenen Kehrbezirk in Essen. „Ich freue mich ungemein auf meine künftige Aufgabe in Wesel und die vielen Begegnungen mit meinen neuen Kundinnen und Kunden“, blickt Holger Heinisch nach vorn. „Selbstverständlich werden die Arbeiten im selben Umfang und hoher Qualität, wie es die Bewohnerinnen und Bewohner des Weseler Kehrbezirkes 10 gewohnt sind, auch künftig durchgeführt.“

Zu Silvester 2010 zeigte Schornsteinfegermeister Christoph Brincks aus Fusternberg seinen persönlichen Glücksbringer – einen Schornsteinfeger aus England. Foto: Markus Joosten / FFS

Unterstützt wird der neue Bezirksschornsteinfeger von seinem Vorgänger, der ihn noch einige Zeit begleiten wird, nach dem Motto der Schornsteinfeger aus alter Tradition seit dem 16. Jahrhundert: „Einer für alle, alle für einen!“ Mitarbeiter Achim Kasner bleibt im Team. Er arbeitete viele Jahre für Christoph Brincks und wird nun vom neuen Chef übernommen. „Ein Glücksgriff“, wie Christoph Brincks betont. „Gute Mitarbeiter sind Gold wert!“

Wer möchte im August eine Schornsteinfeger-Lehre starten?

Zum 1. August sucht Holger Heinisch eine Auszubildende oder einen Auszubildenden (Bewerbungen sind auch per E-Mail möglich an: info@heinisch-schornsteinfeger.de). „Die Ausbildung dauert drei Jahre und findet dual statt. Die Auszubildenden lernen die Praxis in einem Schornsteinfegerbetrieb und die Theorie in einer Berufsschule“, erklärt Holger Heinisch, der sich noch einmal an seine vielen neuen Kundinnen und Kunden im Kehrbezirk wendet: „Dass ich Glück bringe, kann ich nicht versprechen, jedoch, dass mein Team und ich allen mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

Schornsteinfeger gehören für manche schon fast zur Familie

Christoph Brincks ist auch nach all den Jahren „Schornsteinfeger mit Leib und Seele“ geblieben. „Ich war noch einmal bei einer Kundin, die ich schon seit 1975 betreue. Als die alte Dame erfahren hat, dass ich aufhöre, hat sie geweint. Das ging ans Herz“. Keine Frage: Schornsteinfeger gehören irgendwie zur Familie. Und sie werden auch heute noch als Glücksbringer wahrgenommen: „Oh, ein Schornsteinfeger. Darf ich Sie mal kurz anfassen?“ Diesen Satz hören die Handwerker in Schwarz häufiger, wenn sie unterwegs sind. Etwas Ruß oder eine Berührung der goldenen Knöpfe soll Glück bringen, heißt es. Einige Leute halten dem Schornsteinfeger sogar ihren Lottoschein hin. Die meisten Menschen freuen sich also, wenn sie einen Schornsteinfeger oder eine Schornsteinfegerin sehen. Kaum ein anderer Handwerker erlebt vergleichbar positive Reaktionen.

Das sind die Aufgaben der Bezirksschornsteinfeger

Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger nehmen hoheitliche Aufgaben wahr. Dazu gehören zum Beispiel die Feuerstättenschau, das Führen des Kehrbuchs oder Bauabnahmen nach dem Landesrecht. Schornsteinfeger sind zudem wichtige Partner der Klimaschutzpolitik, da die regelmäßige Kontrolle von Heizungsanlagen erheblich zur Senkung des CO₂-Ausstoßes beiträgt. Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger ist, wer von der zuständigen Behörde für einen Bezirk bestellt ist.

