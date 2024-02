Wesel: Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus

In Wesel hat es in einem leerstehenden Einfamilienhaus gebrannt.

Wesel Die Weseler Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Brand in einem Wohngebiet ausrücken. Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch.

Am Mittwochabend ist in Wesel in einem unbewohnten Haus ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, geriet gegen 20.15 Uhr die Küche des zurzeit leerstehenden Einfamilienhauses an der Straße Mühlenweg in Brand. Die Weseler Feuerwehr konnte das Feuer löschen, Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Die Brandursache ist laut Polizei noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Gebäude untersucht.

