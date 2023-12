Wesel: Darum läuten die Glocken des Doms auch im Internet

Wesel Ab Heiligabend ist der Willibrordi-Dom auf YouTube. Möglich macht das ein 14-Jähriger aus der Pfalz mit einem ungewöhnlichen Hobby.

Ab Heiligabend kurz nach 12 ist das Glockenläuten aus dem Willibrordi-Dom der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel auch weltweit im Internet zu sehen und zu hören – unter „Josef Glocke“ bei YouTube(@Josef_Glocke). Das teilt die Gemeinde mit. Möglich macht das Julian Rothhaar, ein junger Mann von 14 Jahren aus Schwedelbach bei Kaiserslautern in der Pfalz mit seinem ungewöhnlichen Hobby.

Julian hat das absolute Gehör und sammelt mit Begeisterung Glockengeläut als Ton- und Bildaufnahmen, um sie dann auf seinem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Seit seiner Kindheit wurde die Liebe zur Orgelmusik, zum Gottesdienst und vor allem zum Klang der Glocken durch seine Großmutter geweckt, weil sie ihn immer mitnahm. Zu Hause im Garten hat er sogar einen eigenen kleinen Glockenturm stehen.

Julian Rothaar stellt das Geläut des Weseler Doms bei YouTube online. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Wesel

Mittlerweile hat Julian schon mehr als 100 Glockentürme erstiegen, die Tonhöhen der Glocken erfasst und mit professioneller Ausstattung aufgenommen. Im August besuchte er in den Ferien Bekannte in Ginderich und meldete sich dabei auch für Glocken-Aufnahmen im Willibrordi-Dom und in der Friedenskirche an. Es war faszinierend für Presbyter Johann Löw und Pfarrerin Martina Biebersdorf zu erleben, mit welcher Akribie Julian Rothhaar zu Werke ging: Sei es bei den Einzelaufnahmen, sei es beim Hinweis, dass mit einem Läutewerk offenbar etwas nicht ganz stimmt. Die Kirchengemeinde ist nun gespannt auf seine Aufnahmen, bei denen die Domglocken von innen und von außen erlebbar sein werden.

