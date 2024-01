Wesel: Das MVZ des Marien-Hospitals hat einen neuen Chef

Wesel Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Marien-Hospital in Wesel hat eine neue Leitung bekommen. Dr. Mathias Hoiczyk übernimmt die Aufgabe.

Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Marien-Hospitals gibt es eine Veränderung in der ärztlichen Leitung: Dr. Albrecht Meiners, der diese Funktion mit Gründung des MVZ im Jahr 2011 übernommen hatte, hat die Aufgabe zum Jahreswechsel an Dr. Mathias Hoiczyk übergeben. Das teilte die Krankehausgesellschaft Pro Homine jetzt mit. Anlässlich der „Staffelübergabe“ bedankte sich die Geschäftsführung von Pro Homine bei Dr. Meiners für seine engagierte Arbeit und betonte, er habe das Medizinische Versorgungszentrum mit aufgebaut und über die Stadtgrenzen von Wesel hinaus etabliert. Meiners bleibt weiterhin als Leiter der chirurgischen Praxis im MVZ tätig.

MVZ des Marien-Hospitals in Wesel: Dr. Mathias Hoiczyk übernimmt

Dr. Mathias Hoiczyk leitete seit 2014 die Praxis für Onkologie und Hämatologie als Teileinheit des Niederrheinischen Tumorzentrums NZT am Marien-Hospital. Zudem war der Facharzt für Innere Medizin - mit Spezialisierung auf Onkologie und Hämatologie - Oberarzt der Inneren Medizin im Weseler Krankenhaus. „Wir sind davon überzeugt, dass Dr. Hoiczyk mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise das MVZ erfolgreich weiterführen wird“, so Pro-Homine-Geschäftsführer Karl-Ferdinand von Fürstenberg. Er betont, die ambulante Medizin weiter ausbauen zu wollen. Entsprechend eng sei die Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung des Krankenhauses.

Stetig steigende Patientenzahlen im MVZ in Wesel

Das MVZ wurde gegründet, um die stationäre und ambulante Patientenversorgung besser zu verzahnen. Die Einrichtung ist nach eigenen Angaben eine wichtige Schnittstelle für das Marien-Hospital, insbesondere bei der Weiter- und Nachbehandlung von Patienten. Das belegen demnach steigende Patientenzahlen: von etwa 11.000 im Jahr 2011 auf über 28.000 Patienten im Jahr 2023.

Heute setzt sich das MVZ aus fünf Fachdisziplinen an mehreren Standorten zusammen. Dazu gehören: die Praxis für Chirurgie/ Unfallchirurgie/Gefäßchirurgie und Proktologie, die Praxis für Onkologie und Hämatologie, die Praxis für Neurologie und die Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der Weseler Innenstadt sowie zwei Praxen für Kinder- und Jugendmedizin in Xanten sowie in Rees.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck