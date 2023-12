Wesel: Das sind die herausragenden Ehrenamtler der Stadt

Wesel Bürgermeisterin Ulrike Westkamp verlieh den Ehrenamtspreis an zehn Personen und Institutionen aus Wesel: Leistungen sind einzigartig.

Zum elften Mal hat die Stadt zehn herausragenden Ehrenamtlern in einer Feierstunde den Ehrenamtspreis verliehen. Bürgermeistern Ulrike Westkamp würdigte die Leistungen der Einzelnen, hob aber auch die Bedeutung des gesamten Ehrenamts für die Gesellschaft hervor: „Die gelegentliche Unterstützung oder der regelmäßige Einsatz, eine einfache Tätigkeit oder die speziell ausgebildete Hilfe – alles davon ist wertvoll.“

Das sind die zehn Ehrenamtspreisträger

Heinrich Schnieders verfolgt seit zehn Jahren als Kuratoriumsvorsitzender der Kati-Faßbender-Stiftung das Ziel, sterbenden Menschen einen würdevollen Abschied ohne Angst und Schmerzen zu ermöglichen. Wilhelm Wegner trat vor knapp 50 Jahren, 1974 um genau zu sein, dem Bürgerschützenverein „Vorm Brüner Tor 1922“ als Mitglied bei. Nach 20 Jahren als „normales“ Mitglied begann seine ehrenamtliche Laufbahn auf der Vorstandsebene in diversen Positionen. Auch für die Vereinschronik ist er verantwortlich.

Dr. Rainer Neu gründete vor rund 40 Jahren den sogenannten überkonfessionellen und überparteilichen „Gesprächskreis am Mittwochabend“. Auch als Vorsitzender des Arbeitskreises „Interreligiöser Dialog“ war Dr. Neu mehr als 20 Jahre lang ehrenamtlich engagiert. Gertrud Liman hat sich ehrenamtlich in vielen Bereichen verdient gemacht. Sie war zehn Jahre Vorsitzende des Seniorenbeirats, unterstützt die Quartiersentwicklung in Blumenkamp, kümmert sich um den ökumenischen Gesprächskreis St. Nikolaus, gründete das „Deutsch-Polnische Jugendwerk Wesel-Ketrzyn“ und ist bei Projekten der Rotarier aktiv.

Die Initiative Foodsharing in Wesel setzt sich seit Jahren dafür ein, keine Lebensmittel zu verschwenden. Mittlerweile konnte sie mehr als 40 Betriebe dafür gewinnen, sie zu unterstützen. Ute Petzel ist seit 1978 Mitglied im SuS Wesel. Seit 2006 leitet sie „Fit 50 Plus“ inklusive diverser Freizeitaktivitäten und ist die gute Seele der Abteilung.

Richard Wolsing hat sich auf vielen ehrenamtlichen Feldern seine Sporen verdient: ob in der Partnerschaftsvereinigung Wesel-Hagerstown, der Bürgerinitiative Historisches Rathaus oder den Feldmarker Pfadfindern. Nicole Wirths ist seit vielen Jahren als Verkehrshelferin an der Gemeinschaftsgrundschule Feldmark aktiv, auch nachdem ihr Sohn die Schule verlassen hat. Das Projekt „Bildungscoaching – Alle Kinder haben Potenziale“ engagiert sich seit zehn Jahren an der Gemeinschaftsgrundschule Innenstadt. Die ehrenamtlichen Krankenhausseelsorgerinnen und Krankenhausseelsorger der Kirchengemeinde St. Nikolaus Wesel unterstützen sowohl die Patienten als auch die Mitarbeiter im Marien-Hospital in persönlichen, schwierigen Situationen.

