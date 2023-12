Wesel Seit 1996 gibt es den Markt im Nikolaus-Stift. Nur in der Coronazeit musste er ausfallen. Das erwartet die Besucher am ersten Advent.

Zum 25. Mal findet am ersten Adventswochenende im Nikolaus-Stift in Wesel der große Nikolausbasar statt. Im Erdgeschoss der Senioreneinrichtung werden 19 Buden mit selbst hergestellter Ware ausschließlich von privaten Hobbykünstlern aufgebaut. Den Besuchern wird eine große Auswahl geboten, darunter Geschenkartikel, Seidenschals, Christbaumschmuck, Gestecke, Taschen, Naturkosmetik und vieles mehr. Mit einem eigenen Stand beteiligt sich eine Gruppe von Bewohnern des Nikolaus-Stifts, die handgemachte Schals, Mützen, Handschuhe und Topflappen verkaufen. Der Eintritt ist frei.

Mit viel Einsatz und Herzblut

1996 fand der Basar zum ersten Mal statt. Wegen der Corona-Pandemie musste er zweimal ausfallen. Die Idee zu dem Basar hatte Josef Reining, stv. Geschäftsführer der Pro Homine Senioreneinrichtungen. Er ließ damals extra Buden bei einem Schreiner anfertigen und steckt bis heute eine Menge Herzblut in dieses Projekt. Mit viel Einsatz und Begeisterung dabei sind auch Mitarbeitende des Nikolaus-Stifts, die an beiden Basartagen alle Hände voll zu tun haben. Sie begleiten die Bewohner zu den Buden, geben die Verzehrmarken aus und sorgen dafür, dass alle mit Essen und Getränken gut versorgt sind. Dieser Aufwand wird hoch angesehen, der Basar ist sehr beliebt und immer gut besucht.

Gerade die Bewohner der Senioreneinrichtung sind begeistert, da ihnen eine einfache Möglichkeit geboten wird, einen weihnachtlichen Markt zu besuchen, der behindertengerecht und wetterunabhängig gestaltet ist. Darüber hinaus kommen viele Angehörige, ehemalige Mitarbeiter und Besucher von außerhalb zu der Veranstaltung.

Am 2. und 3. Dezember von 11 bis 17 Uhr

Der Basar findet am 2. und 3. Dezember jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. Eröffnet wird er am Samstag vom Bläserchor der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel, der seit 1996 regelmäßig dabei ist. Am Sonntag sorgt der Chor des Nikolaus-Stifts, begleitet von Instrumentalisten, für Unterhaltung. An beiden Tagen gibt es die Möglichkeit, sich von 12 bis 14 Uhr am Angebot der Küche zu bedienen. Wer Lust auf etwas Süßes hat, kann die Waffelbäckerei besuchen, die von Mitarbeitern des Nikolaus-Stifts betrieben wird.

