Wesel: „Diersfordter Waldweihnacht“ beginnt bald

Wesel Die „Diersfordter Waldweihnacht“ gehört zu den stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten in der Region. Am dritten Adventswochenende ist es soweit.

Mit der zauberhaften „Diersfordter Waldweihnacht“ öffnet am kommenden Wochenende, 15. bis 17. Dezember, wieder ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt in Wesel seine Tore. Bereits zum 31. Mal richten der Heimatverein der Herrlichkeit Diersfordt und der Schützenverein Diersfordt den kleinen Markt auf dem Festplatz der Schützen aus. Dieser liegt idyllisch am Rande des Diersfordter Waldes und nahe des Kaiser-Wilhelm-Denkmals an der Mühlenfeldstraße. Umgeben von Waldbäumen und im hellen Glanz weihnachtlicher Leuchtsterne ist die „Diersfordter Waldweihnacht“ ein beliebtes Ausflugsziel und Treffpunkt für Familie, Freunde und Bekannte in vorweihnachtlicher Zeit.

17 Aussteller zeigen Kunsthandwerk in Diersfordt

Begleitet von Klängen des Bläserchors der Friedenskirche Wesel beginnt die „Diersfordter Waldweihnacht“ am Freitagabend um 18 Uhr. Besucherinnen und Besucher erwartet hier Kunsthandwerk und handgefertigte weihnachtliche Artikel von insgesamt 17 Ausstellern in festlich dekorierten Holzhütten und einem beheizten Zelt. Täglich gibt es auch ab 11 Uhr Weihnachtsbäume zu kaufen. Zur Stärkung werden leckere Speisen und Getränke an Ständen sowie Kaffee und Kuchen im Zelt angeboten.

Zudem steht eine zünftige Jurte mit Feuerstelle sowie eine rustikale Holzfäller-Feuerstelle zum Aufwärmen und Stockbrotbacken bereit. Und als besonderer Besuch hat sich Sankt Nikolaus für Sonntag um 15 Uhr angekündigt. Bei seiner Reise durch den Diersfordter Wald will der Heilige es sich nicht nehmen lassen, den Waldweihnachtsmarkt zu besuchen und Kinder zu beschenken.

Die „Diersfordter Waldweihnacht“ ist am Freitag, 15. Dezember, von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Samstag kann der Markt von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr besucht werden.

