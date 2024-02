Vorher-Nachher-Bilder zeigen Zerstörung Wesels vor 79 Jahren

Wesel. Vor mittlerweile 79 Jahren wurde Wesel von den Alliierten bombardiert und dabei fast komplett zerstört. Historische Fotos dokumentieren die Zeit.

Die Tage vom 16. bis zum 19. Februar 1945 sind die wohl düstersten in der Geschichte von Wesel. Ziemlich genau 79 Jahre ist es jetzt her, dass Bomben die Hansestadt fast völlig zerstörten. Wenige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland war der Niederrhein in den Fokus der Alliierten gerückt, nachdem der Versuch den Rhein bei Arnhem zu überqueren (September 1944) fehlgeschlagen war. Wesel war zu dieser Zeit ein strategisch wichtiges Ziel, war unter anderem Verkehrsknotenpunkt und Garnisonstadt. Nach mehreren kleineren Angriffen, bereits ab Herbst des Vorjahres, wurde es im Februar 1945 besonders schlimm für Wesel. Wir zeigen in diesem Artikel einige Vorher-Nachher-Bilder der Situation und in einer Bilderstrecke weitere Fotos der Zerstörung. Einen ausführlichen Artikel mit mehr Details über die Luftangriffe auf Wesel können Sie zum Beispiel hier nachlesen.

Bereits am 14. Februar 1945 wurde die Rheinbabenbrücke zerstört. Die Bilder zeigen sie vorher und nachher, dafür kann der grüne Balken in der Mitte hin und her geschoben werden:

Höhepunkt der Bombardierung waren die Tage vom 16. bis zum 19. Februar. In mehreren Wellen wurden Bombenteppiche über Wesel abgeworfen, die große Teile der historischen Innenstadt zerstörten. Im Bild unten ist der Bereich Viehtor/Brückstraße vor und nach der Bombardierung zu sehen.

Aus den Trümmern der Stadt ragten nach der Bombardierung noch die Trümmer des Willibrordi-Doms. 1948 wurde schließlich mit dem Wiederaufbau begonnen. Die Bilder unten zeigen, wie er vor seiner Zerstörung aussah.

Die Bombardierung in Wesel dauerte bis in den März hinein an. Letztlich lagen 97 Prozent der Stadt in Trümmern. Eine Zahl, die viel weniger ausdrücken kann, als Bilder, die diese Zeit dokumentieren:

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Aus den Trümmern ragen Reste des Willibrordi-Doms heraus. Foto: Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Der Große Markt liegt in Trümmern, unter anderem fiel auch das Rathaus mit seiner gotischen Fassade den Bomben zum Opfer. Foto: unbekannt

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Zehn Jahre vor der Zerstörung, im Jahr 1935, sah der Große Markt noch so aus. Foto: Repro: Lars Fröhlich / Repro: Lars Fröhlich/WAZ FotoPool

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Blick auf den Großen Markt mit der Rathauszeile um 1938, nur wenige Jahre vor seiner Zerstörung. Foto: Repro: Lars Fröhlich / Repro: Lars Fröhlich/WAZ Foto Pool

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Ansicht der Rathauszeile um 1935. Foto: Lars Fröhlich / Repro: Lars Fröhlich/WAZ FotoPool

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Noch einmal der Blick auf den zerstörten Dom. Foto: unbekannt

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Im Bereich der Brandstraße sind gerade noch die Reste des Wasserturms zu erkennen. Foto: Hilde Löhr / Hilde Löhr/Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel In den 1930er-Jahren sah es an der Brandstraße noch so aus. Foto: unbekannt

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Vor der Zerstörung hatte die Rheinbabenbrücke die rechts- und linksrheinischen Teile von Wesel verbunden. Foto: Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Auch sie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Foto: Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Noch eine Ansicht der Innenstadt. Foto: Hilde Löhr / Hilde Löhr/Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Trümmer wurden bereits von der Straße geräumt. Foto: Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Ein weiteres zerstörtes Gebäude. Foto: Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Auch an der Hohe Straße stand kaum noch ein Stein auf dem anderen. Foto: unbekannt

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Die Kleinbahn mit ihrem Schienennetz ging ebenfalls kaputt. Foto: Hilde Löhr / Hilde Löhr/Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Ein weiteres Bild der Innenstadt in Trümmern. Zu erkennen sind die Reste des Willibrordi-Doms sowie Teile der zerstörten Kirche St. Mariä Himmelfahrt (links). Foto: Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Ansicht der Brückstraße, lange bevor der Krieg Wesel zerstörte. Foto: unbekannt

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel 1951 war in Wesel schon einiges wieder aufgebaut. Hier ein Blick auf den Bereich Viehtor. Foto: Repro: Markus Joosten / Repro: Markus Joosten/FFS

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel In mehreren Wellen hatten die Alliierten Bomben auf Wesel geworfen. Foto: Hilde Löhr / Hilde Löhr/Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Bei der Bombardierung wurde ein großer Teil der Innenstadt zerstört - 97 Prozent der Stadt lagen danach in Trümmern. Foto: Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Es wurden nicht nur Gebäude zerstört, auch starben weit über 1000 Menschen bei der Bombardierung. Foto: Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Auch vor den äußeren Stadtteilen machte der Krieg nicht Halt. Hier ein Blick auf die ebenfalls zerstörte Kirche in Bislich. Foto: Heimatverein Bislich

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel In Büderich gab es zwischen April und Juni 1945 ein Kriegsgefangenenlager. Im Hintergrund ist die Solvay zu sehen. Foto: Stadtarchiv Wesel

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel In der Wacht am Rhein in Büderich beobachtete Churchill die Lage. Foto: Repro: Markus Weißenfels / Repro: Markus Weißenfels/FFS

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Zwischen Büderich und Orsoy setzten 1945 die Amerikaner über den Rhein. Foto: unbekannt

Diese Bilder zeigen die Zerstörung der Stadt Wesel Auch 1946 lag noch vieles in Trümmern. Foto: Stadtarchiv Wesel

Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals am 10. Februar 2020. Wir zeigen ihn aus dem aktuellen Anlass erneut.

