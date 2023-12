Wesel: Diese Supermärkte öffnen vor Heiligabend länger

Wesel Für letzte Besorgungen vor Weihnachten und Silvester ändern einige Supermärkte in Wesel ihre Öffnungszeiten. Die Änderungen im Überblick.

Die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest können schnell stressig werden. Da kann es mal passieren, dass ein paar Zutaten für das Weihnachtsessen beim Einkauf im Supermarkt vergessen wurden. Wer das erst am 24. Dezember merkt, kann normalerweise vormittags noch in den Laden, um den Rest zu besorgen, denn Heiligabend ist kein gesetzlicher Feiertag. Der 24. Dezember fällt in diesem Jahr allerdings auf einen Sonntag. Supermärkte dürfen am Sonntag in den meisten Fällen also nicht öffnen.

Im Jahr 2017 – hier fiel Heiligabend zum letzten Mal auf einen Sonntag – gab es im Ladenöffnungsgesetz noch eine Ausnahmeregelung, die es Lebensmittelläden erlaubte, an Heiligabend zu öffnen. Damals hatten in Wesel und Umgebung auch die drei Filialen von Edeka Komp mit Mitarbeitern, die sich freiwillig bereiterklärt hatten, geöffnet.

Heiligabend in Wesel: Haben Supermärkte am Sonntag geöffnet?

Seit 2018 gibt es diese Ausnahmeregelung aber nicht mehr, wodurch die meisten Supermärkte außerhalb von Bahnhöfen und Flughäfen in diesem Jahr an Heiligabend geschlossen bleiben müssen. Das wird von einigen Betreibern in Wesel befürwortet: „So können auch unsere Mitarbeiter das Weihnachtsfest vollkommen genießen“, heißt es zum Beispiel in einem Facebook-Post von Edeka Lurvink in Wesel. Auch Robin Blankenagel, der den Rewe an der Friedrichstraße in Wesel betreibt, freut sich darüber, „dass auch unsere Mitarbeiter in den seltenen Genuss kommen, Heiligabend vollständig für sich und ihre Liebsten zu haben.“

Diese Supermärkte in Wesel öffnen früher oder länger

Weil es in der Vorweihnachtszeit dennoch einiges zu besorgen gibt, weiten manche Marktbetreiber vor Heiligabend und zwischen den Feiertagen ihre Öffnungszeiten aus. Rewe Peeters öffnet seine Filialen an der Bislicher Straße in Flüren und am Marktplatz Feldmark am kommenden Freitag und Samstag eine Stunde eher. Am 22. und 23. Dezember ist also von 6 bis 22 Uhr geöffnet.

Der Globus in Wesel verlängert hingegen seine Öffnungszeiten vor Heiligabend um eine Stunde. Hier kann man am Freitag und Samstag bis 22 Uhr einkaufen gehen. Gleiches gilt eine Woche später am Freitag und Samstag vor Silvester.

Auch Netto ändert seine Öffnungszeiten leicht. Frühaufsteher können am Samstag, 23. Dezember, eine halbe Stunde früher als üblich bei an der Pastor-Schmitz-Straße einkaufen. Der Discounter öffnet am Tag vor Heiligabend schon um 6.30 Uhr.

Die Lidl-Filiale an der Reeser Landstraße öffnet zwischen den Tagen, also am 28., 29. und 30. Dezember eine Stunde früher als normalerweise und damit schon um 6 Uhr.

