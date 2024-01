Wesel: Fahrraddiebe stehlen mehrere hochwertige Räder

Wesel Am mehreren Tagen hintereinander waren Diebe nachts in Wesel unterwegs. Um an die Fahrräder zu kommen, brachen sie Gartenhütten auf.

Mehrere Fahrräder sind in Wesel in den zurückliegenden Tagen gestohlen worden. In der Zeit von Montag, 15. Januar, auf Dienstag, 16. Januar, brachen Unbekannte in eine Gartenhütte am Geranienweg ein. Daraus entwendeten sie vier Fahrräder: Drei Mountainbikes in den Farben gelb, türkis und schwarz und ein sogenanntes Dirtbike in Silber.

Außerdem stahl ein Mann laut Polizei am Montag um 2.32 Uhr aus einer Gartenhütte an der Rosenstraße zwei E-Bikes der Marken Cube und Conway. Eine Kamera im Garten hatte den Mann bei der Tat aufgezeichnet. Bereits von Sonntag auf Montag hatten unbekannte Täter ein mattgraues Rose „Xtra Watt“-Damenrad aus einer Garage an der Feldstraße mitgehen lassen. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel unter 0281 / 107-0.

