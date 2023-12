Wesel: Falsche Polizisten rufen bei aufmerksamen Senioren an

Wesel In mindestens sieben Fällen gaben sich am Sonntag in Wesel Kriminelle als Polizeibeamte aus. Womit die echte Polizei jetzt zusätzlich hilft

Die Masche ist immer sehr ähnlich: Kriminelle geben sich am Telefon als Polizisten aus und versuchen in der Regel ältere Leute dazu zu bewegen, Geld und Wertgegenstände zum Abholen bereitzulegen. Sie warnen vor angeblichen Dieben in der Nachbarschaft der Angerufenen und geben an, ein Kollege oder eine Kollegin würde vorbeikommen und die wertvollen Dinge in Sicherheit bringen.

Laut Polizei ist zum Glück kein Schaden entstanden

So oder so ähnlich agierten „falsche Polizisten“ am Telefon auch am vergangenen Sonntag. Alleine in Wesel nahm die Polizei sieben Strafanzeigen auf. Laut der Kreispolizeibehörde sei es zu je zwei solcher Anrufe in Schepersfeld und in Fusternberg gekommen, außerdem auch in der Feldmark, in der Innenstadt sowie in Obrighoven. „Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch darüber. Manche Taten werden gar nicht oder erst mit Tagen Verspätung der Polizei gemeldet“, so eine Polizeisprecherin, nach deren Angeben zumindest in den sieben aktenkundigen Fällen kein Schaden aufgetreten sei. Die Senioren – oder deren Angehörige – waren also zum Glück aufmerksam genug.

Der Aufsteller ist bei der Polizei in Wesel erhältlich

Damit möglichst niemand mehr auf diese Falsche-Polizisten-Masche hereinfällt, bietet die Weseler Kreispolizei jetzt Aufsteller an, den Angehörige von älteren Menschen bei der Fachdienststelle für Kriminalprävention/ Opferschutz an der Schillstraße 46 in Wesel abholen oder unter Telefon 0281-107-4420 anfordern können. Dort gibt es auch weitere Broschüren mit Verhaltens- und Präventionstipps zu Straftaten, die meist ältere Menschen betreffen. Online erhält man unter www.Polizei-beratung.de Tipps rund um Betrugsdelikte im Allgemeinen.

