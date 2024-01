Wesel: Funkenflug beim Tanken – drei Autos brennen ab

In einem Autohandel in Wesel sind mehrere Fahrzeuge abgebrannt. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Wesel In einem Autohandel sind mehrere Autos verbrannt. Die Ursache ist laut Polizei rätselhaft: Bei einem Tankvorgang flogen plötzlich Funken.

Am Freitagnachmittag gegen 14.25 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Autohandel an der Willy-Brandt-Straße ausrücken. Mehrere Pkw waren in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die Fahrzeuge offenbar beim Betanken Feuer gefangen. Während des Tankvorgangs sollen aus bislang ungeklärten Gründen Funken aus der Benzinpumpe gesprüht sein. Daraufhin war zunächst das betankte Auto in Brand geraten, das Feuer ist dann auf weitere Fahrzeuge übergegangen. Drei Pkw wurden vollständig zerstört, ein weiterer beschädigt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Feuerwehr löschte den Brand.

