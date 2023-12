Wesel: Heiligabend nicht allein – Gnadenkirche lädt ein

In der Gnadenkirche gibt‘s in diesem Jahr wieder das Weihnachtsessen „Heiligabend gemeinsam“ (Symbolbild).

Für Alleinstehende bietet die Evangelische Kirchengemeinde das Projekt „Heiligabend gemeinsam“ an. Was im Gemeindehaus geboten wird.

Am Heiligen Abend allein zu Hause essen ist für die meisten alleinstehenden Personen keine verlockende Aussicht. Die Gnadenkirche in Wesel lädt all diejenigen, die an diesem Tag nicht ohne Gesellschaft feiern möchte, zu einem geselligen Essen ein. Das ökumenische Projekt „Heilig Abend gemeinsam“ wird auch in diesem Jahr wieder von der Evangelischen Kirche ausgerichtet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich von 18.30 bis 20.30 Uhr im Gemeindezentrum der Gnadenkirche. Dort gibt es ein festliches Menü, es wird gemeinsam gegessen und getrunken und auch die Weihnachtsgeschichte darf nicht fehlen.

Der Eintritt ist frei. Interessenten werden gebeten, sich bis zum 18. Dezember anzumelden bei Pfarrerin Anja Hartmann unter 0176 32111866 (Mail: anja.hartmann@ekir.de) oder bei Küster Christian Schröder unter 0281/2065745.

