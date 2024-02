Für den Rosenmontagsumzug in Wesel werden noch Helfer gesucht.

Karneval Wesel: Helfer für Rosenmontag gesucht – so viel Geld gibt es

Wesel Der CAW sucht für den Rosenmontagsumzug in Wesel dringend noch Streckenposten und Wagenengel. Wer mitmacht, bekommt auch Geld – die Infos.

Der Carnevals-Ausschuss Wesel (CAW) sucht für den Rosenmontagsumzug dringend noch 20 Wagenengel und 40 Streckenposten. Wagenengel (Mindestalter 16 Jahre) begleiten die Umzugswagen an den Rädern, Streckenposten (Mindestalter 18 Jahre) sichern mit Wegabsperrungen (an Gittern und beweglichen Schranken) den Zugang zur Zugstrecke. Wer mitmacht, darf sich auch über eine kleine Entlohnung freuen: Der CAW zahlt eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro.

Am Samstag vor Rosenmontag, 10. Februar, ist um 10 Uhr ein Informationstreffen im Bürgerschützenhaus (An de Tent 9) angesetzt. Dort wird auch die Einteilung vorgenommen, zudem werden Jacken und Westen verteilt. „Diese Aufgabe ist besonders auch geeignet für Weseler Vereine, die zum Beispiel ihre Kasse etwas füllen möchten“, wirbt der CAW. Wer Interesse hat, soll sich per Mail bei beisitzer2@caw-wesel.de melden.

