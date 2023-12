Wesel: Herr Schmickler meint: „Es hört nicht auf“

Wesel Wilfried Schmickler kommt ins Weseler Bühnenhaus. Der Kabarettist wird wieder böse werden. Genau deshalb lieben ihn (fast) alle.

Was sind das für Zeiten, wo ein harmloser Witz über ein Pferd vor der Apotheke schon fast ein Verbrechen ist, weil er ein Schweigen über so viel Elend in der Welt mit einschließt? Das Klima ist eine Katastrophe, die hadernde Herde steht im Impf-Stau, und der Krieg beansprucht die Vaterschaft über alle Dinge. Extrem-Niederschläge, Infektions-Wellen, Bomben-Regen – es hört nicht auf.

Und genau deshalb hört er auch nicht auf. Und schon gar nicht am Freitag, 8. Dezember, ab 20 Uhr im Bühnenhaus in Wesel. Wilfried Schmickler, seit 44 Jahren Reisender in Sachen Verfreundlichung der Welt, tut, was er kann: seriös unterhalten, gut gelaunt rumnörgeln, abendfüllend aufheitern. 110 Minuten mit Text-Kaskaden, Schmäh-Tiraden und Spott-Gesängen, die immer mal wieder angereichert werden mit dem Zwischenton der Poesie.

