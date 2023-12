Wesel, Hünxe und Schermbeck: 41 Impressionen vom Hochwasser

Erst aus der Vogelperspektive wird das Ausmaß des Hochwassers der Lippe in Krudenburg so richtig ersichtlich.

Wesel/Hünxe/Schermbeck Vor allem an der Lippe bei Hünxe und Schermbeck spitzt sich die Lage zu. Aber auch der Rhein ist stark angestiegen. Hier gibt‘s die Fotos dazu.

Erste Evakuierungen laufen, weil das Hochwasser der Lippe vor allem in Gahlen und Krudenburg bereits bis an einige Häuser heranreicht. Und auch der Hochwasser des Rheins in Wesel steht aktuell mehrere Meter über dem normalen Pegel-Wert.

Unser Fotograf Markus Joosten hat sich mit seiner Kamera nah ans Wasser der beiden Flüsse gewagt und sogar beeindruckende Ansichten aus der Luft gefertigt. Hier zeigt er seine besten Bilder vom Hochwasser.

