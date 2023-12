Feuerwehreinsatzes in der Weseler Innenstadt. Dunkler Rauch kam am Mittwochmittag aus dem Schornstein eines Hauses an der Kreuzstraße.

Alarmierung Wesel: Kaminbrand sorgt für Feuerwehr-Einsatz an Kreuzstraße

Wesel Die erste Meldung um 11.41 Uhr lautete Gasgeruch. Was die 15 Brandbekämpfer am Einsatzort vorfanden und was sie dort zu tun hatten.

Viele Passanten erlebten einen Feuerwehreinsatz am Mittwoch um die Mittagszeit in der Weseler Innenstadt. Weil zunächst um 11.41 Uhr Gasgeruch gemeldet wurde, rückten die Brandbekämpfer der Hauptwache sowie der Löschzug Stadtmitte zur Kreuzstraße aus.

Fünf Fahrzeuge und 15 Brandbekämpfer rückten aus

Am Einsatzort konnten die 15 Feuerwehrleute zwar keinen Gasgeruch wahrnehmen, jedoch stellten sie einen Kaminbrand fest. Mit einer Drehleiter gelangten sie auf das Dach des dreistöckigen Gebäudes. Da einige der fünf Einsatzfahrzeuge vor Ort abgestellt werden mussten, sperrte die Polizei die Straße zwischenzeitlich für den Verkehr.

Die Kreuzstraße musste für den Feuerwehreinsatz zwischenzeitlich gesperrt werden. Foto: Lucas Gangluff / NRZ

Laut Feuerwehr reinigten die Brandbekämpfer den Kamin. Anschließend ging die Verantwortung an einen Bezirksschornsteinfeger über. Dieser werde sich in Absprache mit den Bewohnern jetzt um das Problem mit der Heizungsanlage kümmern, das wohl für den Brand verantwortlich gewesen war, so die Feuerwehr.

