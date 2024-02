Wesel: Kaufhaus-Diebe hatten es auf teures Parfum abgesehen

Wesel Ein Ladendetektiv beobachtet zwei Männer bei einem Diebstahl. Die Polizei schnappt das Duo, das nicht zum ersten Mal eine Straftat verübt hat.

Ein Ladendetektiv des Kaufhofes an der Hohen Straße in der Weseler Innenstadt beobachtete am Donnerstag gegen 17.15 Uhr zwei Männer, die mehrere Parfumflaschen stahlen und sich dann zu Fuß in Richtung Pergamentstraße entfernten.

Er verständigte die Polizei, die die Täter auf der Neustraße stellen konnte. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hatten die Täter ihre Beute zuvor unter einem Pkw an der Pergamentstraße versteckt und kurz vor ihrer Festnahme ein Reizstoffsprühgerät weggeworfen. Bei den Männern handelt es sich um zwei 28-Jährige aus Neuss, die bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Sie hatten im Kaufhaus Parfum im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen.

Beide werden nun einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheidet.

