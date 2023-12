Wesel: NRZ-Politikchef Jan Jessen berichtet über die Ukraine

Jan Jessen schildert am 8. Januar im Alten Wasserwerk in Wesel seine Eindrücke aus der Ukraine.

Wesel Anlässlich der Ukraine-Ausstellung spricht der Journalist im Alten Wasserwerk über seine Reisen und Begegnungen. NRZ-Leser können dabei sein.

Noch bis zum 26. Januar läuft im Wasserturm an der Brandstraße in Wesel eine bemerkenswerte Ausstellung: 19 hochkarätige Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke aus, die unter dem Eindruck des Krieges entstanden sind. „Slawa Ukrajini! Ukrainische Kunst in Zeiten des Krieges“ so heißt die sehenswerte Schau, kuratiert von der Kunsthistorikerin Olha Sobkovich aus Kiew. Im Begleitprogramm gibt es am 8. Januar ein weiteres Highlight: NRZ-Politikchef Jan Jessen wird für einen Abend nach Wesel kommen und von seinen zahlreichen Reportage-Reisen in die Ukraine berichten, die er seit Kriegsbeginn unternommen hat. Für die Veranstaltung verlosen war 15 Mal zwei Eintrittskarten.

Seit fast zwei Jahren dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun schon an – mit all seinen schrecklichen Folgen für die Bevölkerung. Jan Jessen wird von seinen persönlichen Begegnungen und Erlebnissen in dem Land erzählen. Seit Ausbruch des Krieges war er für die Funke Mediengruppe mehr als ein Dutzend Mal vor Ort direkt im Kriegsgebiet und hat mit den Menschen gesprochen. Seine lesenswerten und berührenden Reportagen erscheinen regelmäßig in der NRZ, außerdem berichtet der Reporter in seinem Podcast „So fühlt sich Krieg an“ über die aktuelle Situation in der Ukraine. Der Podcast ist erreichbar unter nrz.de/podcast/ukraine/.

Olha Sobkovich hat die Ausstellung „ Slawa Ukrajini! Ukrainische Kunst in Zeiten des Krieges“ im Wasserturm in Wesel kuratiert. Foto: Kai Kitschenberg / Zentrale

30 NRZ-Leserinnen und -Leser können am 8. Januar um 18.30 Uhr im Alten Wasserwerk live dabei sein. Der Talk, organisiert in einer gemeinsamen Aktion des neuen Vereins „Kunst im Turm Wesel“, der Stadtwerke Wesel und der NRZ, wird moderiert von der Journalistin Eva Karnofsky und findet aus Platzgründen nicht im Wasserturm, sondern im Alten Wasserwerk an der Fusternberger Straße statt. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Kunst im Turm“, Uwe van de Sand, freut sich auf den Abend mit Jan Jessen. Für ihn ist es wichtig, dass das tägliche Leid in der Ukraine angesichts anderer Krisen in der Welt nicht in Vergessenheit gerät: „Wir wollen für die Situation in der Ukraine sensibilisieren und vermitteln, dass dort weiterhin noch humanitäre Hilfe notwendig ist.“

Jan Jessen in Wesel: So können NRZ-Leser Karten gewinnen

Die Gäste werden auch Gelegenheit haben, ihre eigenen Fragen an Jan Jessen zu richten. Außerdem wird es eine Darbietung einer ukrainischen Tanzgruppe geben sowie einen Büchertisch der Buchhandlung Korn mit Literatur zum Thema Ukraine.

Wer zwei Eintrittskarten gewinnen möchte, kann sich bis einschließlich Freitag an unserem Gewinnspiel beteiligen.

