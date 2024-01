Wesel: Pkw bringt Radfahrerin mit Kinderanhänger zu Fall

Die Polizei bittet um Hinweise nach einer Unfallflucht in Wesel.

Wesel Die Polizei Wesel sucht Zeugen nach Unfallflucht. Ein Autofahrer nahm einer Radfahrerin, die mit ihren Kindern unterwegs war, die Vorfahrt.

Die Polizei bittet nach einem Unfall am Montag in Wesel um Hinweise: Gegen 15.20 Uhr war eine Frau mit ihrem E-Bike mit Kinderanhänger und ihren beiden Kindern auf der Straße Schepersfeld in Richtung Brüner Landstraße unterwegs. Sie benutzte den dortigen Fahrradweg. Auf der Höhe eines Fitnessstudios fuhr ein weißes Auto vom Parkplatz und nahm der Frau die Vorfahrt. Die Radfahrerin musste stark bremsen, um nicht mit dem Auto zusammenzustoßen, und stürzte mit ihrem Rad zu Boden. Der Fahrradanhänger mit den Kindern ist glücklicherweise nicht umgefallen.

Der Fahrer des weißen Autos fuhr weiter. Er wird folgendermaßen beschrieben: Der Mann wird auf Mitte 30 bis Mitte 40 Jahre geschätzt, hat kurze, dunkelbraune Haare und ist korpulent. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel unter 0281 / 107-0.

