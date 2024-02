Wesel: Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt – der Grund

An der Sandstraße in der Innenstadt von Wesel kam es am Dienstagmittag zu einem großen Polizeieinsatz.

Wesel In der Weseler Innenstadt drohte eine Anwohnerin, sich und andere zu verletzen. Nach einem längeren Einsatz konnte die Frau überwältigt werden.

Wegen eines Polizei- und SEK-Einsatzes waren am Dienstagnachmittag in der Weseler Innenstadt rund um die Sandstraße mehrere Straßen und ein Teil der Fußgängerzone gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Anwohnerin damit gedroht, sich selbst und anderen Personen etwas anzutun.

Das Mehrfamilienhaus an der Sandstraße, in dem die Frau lebt, wurde evakuiert, sodass die Person sich alleine im Haus befand. Polizeibeamte versuchten Kontakt aufzunehmen, um die Situation zu klären. Das ist zunächst nicht gelungen. Mehrere bewaffnete Spezialkräfte der Polizei waren vor Ort im Einsatz. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein Feuerwehrfahrzeug in die Sandstraße. Wenig später fuhren Spezialkräfte der Polizei mit der Leiter auf Höhe des Dachgeschossfensters und sprachen die Frau mit einem Lautsprecher an. Anschließend gelang es um kurz vor 16 Uhr, die Frau aus der Wohnung zu holen.

Ob die Frau bewaffnet war, sagte die Polizei nicht. Der Bereich wurde aber weiträumig gesperrt, auch vom Marien-Hospital aus war der Zugang zur Sandstraße abgeriegelt. Die Magermannstraße war ebenfalls gesperrt.

Die Sandstraße war am Dienstag weiträumig gesperrt. Selbst die Fußgängerzone war in Höhe der Einmündung dicht. Foto: NRZ

Rund um den abgesperrten Bereich hatten sich zahlreiche Schaulustige versammelt, um das Geschehen zu beobachten. Anwohner berichteten, dass die Frau nicht zum ersten Mal andere Personen bedroht hat.

